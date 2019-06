Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Targu Jiu, liberalul Marcel Romanescu, solicita demisia lui Ludovic Orban din functia de presedinte al PNL, in urma afirmatiilor referitoare la impozitarea veniturilor angajatilor din domeniul IT. "Solicit demisia lui Ludovic Orban din functia de presedinte al Partidului National…

- Liderul PNL Ludovic Orban spune ca in motiunea cu care a castigat sefia partidului nu apare un rezultat bun la europarlamentare, astfel ca nu isi asuma un eventual esec, la aceaste alegeri. Liberalul a anuntat ca va incepe, imediat dupa scrutin, discutii cu toti parlamentarii, pentru depunerea motiunii…

- Fostul premier Dacian Ciolos, liderul PLUS, care candideaza la alegerile europarlamentare din partea Aliantei 2020 USR PLUS, sustine ca el nu va merge la Bruxelles pentru "figuratie", in cazul in care va fi ales, ci pentru a lua decizii bune pentru Romania si intreaga Europa. "Eu nu ma duc…

- "Romania este in primul rand in familia politica a Partidului Popular European, prin Partidul National Liberal. PNL este la masa deciziilor la cele mai importante momente ale UE, iar asta e in beneficiul tuturor romanilor. PPE si, odata cu el, Partidul National Liberal, va castiga aceste alegeri…

- Ludovic Orban a declarat, miercuri, ca majoritatea parlamentara a dat dovada de un comportament „infantil”, prin fuga la moțiunea simpla la adresa lui Tudorel Toader. Președintele PNL a precizat ca PSD-ALDE a dovedit ca nu mai are incredere in proprii parlamentari, informeaza Mediafax.Citește…