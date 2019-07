Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban a declarat ca Viorica Dancila vrea ca autostrada Comarnic Brașov sa fie construita din bugetul de stat pentru „a trage un tun” pentru finanțarea campaniei prezidențiale. Liderul PNL ii atrage atenția premierului ca trebuie sa organizeze o licitație pentru a alege constructorul, potrivit…

- "Telenovela autostrazii Comarnic - Brasov continua. Noul episod este horror si in distributie o are ca principal personaj pe gospodina ratacita la Palatul Victoria. Ultima intamplare este anuntul facut de Vasilica Viorica despre faptul ca nu se mai face pe PPP ci va fi declarata de «importanta nationala…

- "Dupa cum stiti, autostrada Comarnic - Brasov este in parteneriat public-privat. Am avut solicitare din partea unei societati chinezo-turce. Eu am hotarat, impreuna cu colegii mei, sa scoatem din parteneriat public-privat, iar in prima sedinta de CSAT aceasta autostrada sa devina de importanta nationala…

- Europarlamentarul PNL, Cristian Bușoi, critica dur activitatea Guvernului Dancila care a reușit sa piarda multe finanțari europene. Liderul PNL considera ca justificarile venite de la guvern sunt ridicole:”Cand vorbește despre faptul ca din banii Uniunii Europene sa faca studiile și documentația,…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat vineri, la DC News Live, ca dupa alegerile europarlamentare social-democrații urmeaza sa propuna un nou vicepremier.„Trebuie sa mai gasim un om, pentru ca Viorel Stefan a fost acceptat la Curtea de Conturi”, a declarat Liviu Dragnea. Viorel Stefan,…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Klaus Iohannis a primit un nesperat cadou politic. O noua criza servita pe tava. Care nu-i va mai putea fi prea mult imputata. In privința guvernarii, exista trei opțiuni. Opțiunea Dragnea. Opțiunea Dancila. Iar acum are și președintele o opțiune. Daca diferențele sunt prea…

- Europarlamentarul UDMR Iuliu Winkler a îndemnat cetatenii sa participe la referendumul din 26 mai si sa raspunda cu "da" la ambele întrebari pe tema justitiei, scrie Agerpres. „Noi îndemnam cetatenii sa participe la referendum si, mai mult decât atât,…

