- Liderul PMP, Eugen Tomac, a declarat, joi, ca prin amanarea deciziei in privința remanierilor de la Transporturi și Dezvoltare, președintele Klaus Iohannisa dat șah PSD, ”gașca lui Dragnea, consiliata de Tudorel, fiind prinsa iar pe picior greșit - din ce in ce mai des".„Șah la PSD. Ceea ce…

- Dragnea, intrebat daca un refuz al lui Iohannis este motiv de suspendare din functie: „Daca va sari din nou cu picioarele pe Constituție ne vom intalni și vom decide”, a spus liderul PSD, dupa sedinta Comitetului Executiv National in care s-a decis trimiterea a doua noi propuneri pentru ministerele…

- PSD nu renunța la Lia Olguța Vasilescu, dar se debaraseaza de Ilan Laufer. Dupa ce Iohannis a refuzat numirea celor doi la Transporturi, respectiv Dezvoltare, social-democrații s-au regrupat și au votat, în sedinta de marti, ca Lia Olguta Vasilescu sa fie propusa

- Liviu Dragnea se afla in biroul sau de la Parlament, unde discuta cu președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu. Dupa ce președintele Klaus Iohannnis a anunțat ca refuza numirea Liei Olguța Vasilescu la Transporturi și a lui Ilan Laufer la Dezvoltare, la biroul lui Dragnea au venit liderul PSD Neamț,…

- Conducerea PSD s-a reunit azi, de la ora 11.00, in sedinta Comitetului Executiv pentru a stabili ce ministri pleaca din Guvern. Aproape o treime dintre actualii demnitari au parasit Cabinetul Dancila. Printre ei, Paul Stanescu (Dezvoltare), Danut Andrusca (Economie), Mihai Fifor (Aparare), Lucian Sova…

- Liderul PMP, Eugen Tomac, a declarat, miercuri, ca presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, ar trebui sa demisioneze din Parlament, dupa ce acesta a fost acuzat de DNA ca a primit mita de 800.000 de dolari de la companii austriece. „Caline, iti dau un sfat pretios! Cred ca ar fi bine pentru…

- Liderul PMP, Eugen Tomac, critica in termeni duri plecarea ministrului Educației din Guvernul Dancila. Tomac acuza va șeful PSD s-a descotorosit de ministrul Educației la cererea UDMR."Hai sa salvam ce se mai poate! Chiar nu putem face nimic?Stam cu mainile in san?Dragnea…

- Dragnea a spus ca sustinerea sa pentru Carmen Dan este mai putin importanta si ca faptul ca in sedinta CEx s-a votat aproape in unanimitate pentru ca ministrul de Interne sa nu fie demis este o dovada a faptului ca acest lucru nu ar mai trebui adus in discutie. Liderul PSD a subliniat ca spera ca Firea…