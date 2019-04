Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PMP de Vaslui, Corneliu Bichineț, a votat "DA" la cele doua proiecte de modificare a codurilor penale, adoptate miercuri in Parlament, impotriva voinței grupului parlamentar PMP. Doi noi membrii Pro Romania au votat de asemenea pentru schimbarile asupra legilor justiției. Liderul de grup…

- Presedintele PMP Bistrita-Nasaud, deputatul Ionut Simionca, a declarat sâmbata, în cadrul unei conferinte de presa, ca a initiat un proiect de lege denumit "Adopta o autostrada", prin care românii sa poata directiona cei 2% din impozitul pe venit catre un fond de investitii…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, spune ca a participat la un eveniment organizat acasa la presedintele american Donald Trump si posteaza pe contul sau de Facebook o fotografie alaturi de acesta. Tomac spune ca gazda le-a oferit celor prezenti „o adevarata lectie de patriotism”. „Acasa la Presedintele…

- Președintele american Donald Trump a criticat dur o propunere a democraților privind reducerea emisiilor de carbon, despre care a spus ca suna a socialism, adaugând ca Statele Unite nu vor deveni niciodata o țara socialista, informeaza Mediafax citțnd agenția germana DPA.Liderul de la…

- Presedintele rus Vladimir Putin a avertizat miercuri, 20 februarie, ca Rusia ia in calcul desfasurarea de rachete capabile sa loveasca "teritoriile unde se afla centrele de decizie", in cazul in care Statele Unite vor instala noile sisteme de armament in Europa. "Rusia nu intentioneaza sa desfasoare…

- Topul încrederii în personalitațile politice este condus de președintele Klaus Iohannis, care se afla pe un trend ascendent, urmat în clasament de primarul general Gabriela Firea și de fostul premier Victor Ponta, potrivit unui sondaj INSCOP realizat la comanda Fundației Konrad Adenauer,…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, pleaca in vizita in Statele Unite, anunța pe Facebook, PSD Teleorman.”Liviu Dragnea, presedintele PSD, da o noua lovitura pe plan internațional. Liderul social-democrat a fost invitat la cea de-a 67-a editie a Micului Dejun cu Rugaciune Nationala, care va avea loc pe…

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, a fost invitat la cea de-a 67-a editie a Micului Dejun cu Rugaciune Nationala, care va avea loc pe 7 februarie, la Washington. La eveniment urmeaza sa participe si presedintele SUA, Donald Trump."In fiecare an, presedintele Statelor Unite si membrii ai Congresului…