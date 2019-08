Stiri pe aceeasi tema

- ALDE nu va parasi guvernarea, crede presedintele PMP, Eugen Tomac. El a declarat la RFI ca schimbarea Guvernului inainte de alegerile prezidentiale sau dupa scrutinul din toamna ”este o solutie mult mai buna decat ceea ce avem la ora actuala la Palatul Victoria” si ca ”e un act de patriotism sa trimiti…

- "Nu cred ca ALDE paraseste guvernarea. Un partid cu 4%, cat a obtinut la ultimele alegeri, nu-si permite sa plece in acest moment de la guvernare dintr-un motiv foarte simplu, pentru ca oricum in interiorul lor majoritatea opteaza pentru ramanerea la guvernare, in conditiile in care ALDE a decontat…

- Ordonanta de urgenta a Guvernului privind Codul administrativ a fost publicata vineri seara in Monitorul Oficial. Ea conține mai multe modificari controversate. Codul administrativ a fost adoptat, prin ordonanta de urgenta, in sedinta de Guvern din 25 iunie, iar in sedinta din 3 iulie au mai fost…

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu a spus luni, intrebat daca susține ideea remanierii sau a restructurarii, ca nu a existat o discuție la nivelul coaliției. Precizarea vine dupa ce Dancila a anunțat ca va incepe evaluarea membrilor executivului și, in functie de lucrul acesta, va decide cine pleaca…

- Guvernul Romaniei și Coaliția pentru Dezvoltarea Romaniei (www.coalitia.org ) vor colabora pentru stimularea creșterii economice, care sa se reflecte și in imbunatațirea nivelului de trai al cetațenilor romani. Aceasta a fost concluzia intalnirii desfașurate astazi, la Palatul Victoria, intre prim-ministrul…

- "Votul de duminica nu a fost pentru europarlamentare, ci o reactie generalizata la un anumit mod de a face politica, iar daca nu intelegem acest lucru suntem din alta lume. Indiferent ce Guvern este, nu mai poate sa ignore acest lucru. Pe 26 mai s-a incheiat o era, s-a spus la revedere unui mod de…

- Liderul grupului UDMR din Senat, Cseke Attila, susține ca Uniunea este deschisa la o discuție pe tema unei moțiuni de cenzura, fiind important ca textul sa faca referiri și la soluționarea problemelor comunitații maghiare, cum ar fi Cimitirul din Valea Uzului, transmite corespondentul MEDIAFAX. Intrebat,…

- Primarul PSD al orasului Bacau, Cosmin Necula, a postat un mesaj dur la adresa conducerii partidului. Acesta i-a cerut demisia premierului Viorica Dancila si a Guvernului pe care il conduce. Liderul PSD c...