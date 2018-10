Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul olandez Sophie Intveld s-a declarat dezamagita de discursul premierului Viorica Dancila din Parlamentul European.„Sunt dezamagita de discursul dumneavoastra. Noi nu atacam Romania. Va sugeram sa acceeptați mana pe care o intindem. Trebuie sa vedeți dezbaterea ca pe o incercare…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, se declara multumit de prestatia premierului Viorica Dancila la Bruxelles, afirmand ca a avut discutii foarte serioase cu toti cei cu care s-a intalnit. Intrebat ce parere are despre gafele facute de Dancila, inclusiv afirmatia ca femeia jandarm a fost batuta cu…

- Europarlamentarul Catalin Ivan a atacat azi dur PSD in prezența premierului Viorica Dancila in dezbaterea despre starea democrației din Romania din Grupul Socialiștilor (S&D) din Parlamentul European. Acesta a aratat ca PSD sub conducerea lui Liviu Dragnea incalca democrația și statul de drept…

- ”Toata lumea discuta și dezbate zicerile lui Catalin Ivan de la ședința SD din Parlamentul European unde a fost prezent și premierul Viorica Dancila. Ceea ce nu se spune este modul in care liderul grupului SD, germanul Udo Bullman, l-a pus la punct pe Ivan, imediat dupa intervenția acestuia.…

- Liderul PMP, Eugen Tomac, critica in termeni duri atitudinea premierului Romaniei, Viorica Dancila, care a intarziat la o intalnire pe care ar fi trebuit sa o aiba cu șeful Comisiei Europene, Jean - Claude Juncker. "In timp ce președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, și-a…

- Liderul PMP, Eugen Tomac, critica, din nou, in termeni extrem de duri prestația premierului Viorica Dancila. Tomac este de parere ca Dancila se victimizeaza excesiv și prezice dezastrul in perioada in care Romania va deține președinția Consiliului Uniunii Europene."Guvernul gafelor Dancila…

- Liderul PMP, Eugen Tomac, a declarat, vineri, pentru MEDIAFAX, ca scrisoarea trimisa de premierul Viorica Dancila catre institutiile europene are rolul de a dezinforma si a decredibiliza statul roman, iar prim-ministrul este complice la „ modul diabolic in are a fost reprimat” protestul Diasporei.

- Liderul PMP, Eugen Tomac, rade de premierul Viorica Dancila dupa ce, ieri, șefa guvernului și-a prezentat bilanțul la șase luni de mandatt."Nu ne luați țara, noi știm ce sa facem cu ea! Romania este in mare suferința. O țara intreaga a intrat in coma și nu știm cand se va trezi. Economia…