Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PMP, Eugen Tomac, il ironizeaza pe liderul PSD, Liviu Dragnea, dupa ce jurnaliștii Rise Project au anunțat ca au intrat in posesia unei valize pline cu documente compromițatoare pentru Dragnea. Tomac s-a dus cu o valiza in Parlament, dar in aceasta se afla moțiunea de cenzura pe care PMP…

- „Incepe o saptamana fierbinte pentru PSD”, anunța liderul PMP! Președintele PMP, Eugen Tomac, a scris, luni pe Facebook, ca liderul PSD, Liviu Dragnea, va renunța la miniștrii care nu mai raspund comenzilor sale "ca la o masea stricata", iar premierul Viorica Dancila doar va executa ordinele "vatafului…

- Liderul PMP, Eugen Tomac, a scris, joi, pe Facebook, ca „mișcarile #stauacasa și #boicot” reprezinta o „capcana care il ajuta pe Dragnea”, ce ii creaza un nou piedestal pe care nu merita sa urce, precizand ca „nimic nu ingradește astazi libertatea a doua femei sau a doi barbați de a locui impreuna”.„Imi…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a trimis luni o scrisoare deschisa catre liderii PNL si USR, Ludovic Orban si Dan Barna, in care ii indeamna sa accepte sa depuna impreuna o motiune de cenzura impotriva Guvernului, amintind de „mineriada din 10 august”.

- Presedintele PMP, Eugen Tomac a anuntat luni ca formatiunea pe care o conduce a pregatit o motiune de cenzura impotriva Guvernului Dancila,principalele motive fiind violentele din 10 august, dar si raspandirea pestei porcine. Liderul PMP va solicita tuturor parlamentarilor sprijinul in acest demers.

- Președintele PMP, Eugen Tomac, a anunțat ca partidul pe care il conduce a scris deja textul moțiunii de cenzura impotriva Guvernului condus de Viorica Dancila și va da startul negocierilor cu celelalte partide din opoziție pentru a obține susținere.Citește și: Firea, atacuri in rafala la Dragnea:…

- Președintele PMP, Eugen Tomac, a declarat sambata ca ministrul Justiției, Tudorel Toader, iși exercita mai departe ”misiunea de sluga a PSD” și vrea inlocuirea lui Augustin Lazar pentru a ascunde vinovații pentru evenimentele din 10 august.„Este evident ca declanșarea anchetei a infuriat PSD-ul,…

- Orban, despre ”atacurile demente ale PSD”. Președintele PNL, Ludovic Orban, a criticat atitudinea social-democraților la adresa protestelor din 10 august, dar și la adresa președintelui Klaus Iohannis. ”Condamnam ferm toate atacurile demente ale PSD impotriva protestatarilor și a lui Iohannis. PSD traiește…