Liderul Partidului Democrat din Republica Moldova (PDM), controversatul oligarh Vlad Plahotniuc, a anuntat duminica in timpul unui miting organizat de formatiunea sa in centrul Chisinaului - in perspectiva alegerilor legislative din februarie - ca PDM (de guvernare) va merge in campanie cu o noua ''doctrina de stat'' intitulata ''Pentru Moldova'', potrivit Deschide.md si Radio Chisinau. Viziunea pro-Moldova este cea ''de-a patra cale'' pentru republica, dupa optiunile de pana acum: pro-UE, pro-Est si Unirea cu Romania, a spus el, in discursul sustinut…