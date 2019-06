Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Partidului Democrat din Republica Moldova (PDM), Vlad Plahotniuc, a anuntat luni ca paraseste functia de presedinte al acestui partid pentru ca formatiunea "sa poata evolua cat mai activ si profesionist in opozitie", informeaza Moldpres, conform agerpres.ro. Intr-un mesaj postat pe…

- Intr-un mesaj postat pe o retea de socializare, liderul democratilor moldoveni a subliniat ca 'PDM este tinut sub o presiune uriasa'. 'Partidele proeuropene din Parlament spun ca au refuzat dialogul cu PDM din cauza ca au o problema cu Vlad Plahotniuc. Vreau sa indepartez acest obstacol pentru viitor…

- Liderul Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, spune ca decizia de a se retrage de la guvernare a fost luata pentru a nu adanci criza politica de a Chișinau, dar ea nu inseamna ca se va retrage din politica, urmand doar sa ia o pauza și sa-și coordoneze echipa din afara țarii. Plahotniuc mai susține…

- Presedintele PDM, controversatul om de afaceri Vlad Plahotniuc, confirma ca nu se mai afla in Republica Moldova. Politicianul a dat de inteles ca, actualmente, viata sa ar fi in pericol daca s-ar afla la Chisinau. Liderul PDM spune ca are nevoie de o pauza, inclusiv pentru a-si proteja familia, si ca…

- Liderul Partidului Democrat din Republica Moldova, Vlad Plahotniuc, a parasit Republica Moldova. Intr-un comunicat de presa, se spune ca „in legatura cu speculațiile aparute in presa despre așa-zisa...

- Publicatia mentionata spune ca preseidntele moldovean a dormit pe teritoriul rus, in aceeasi zi in care Publika.md a facut publice imagini in care Dodon ii spune lui Vlad Plahotniuc ca vrea sa federalizeze Republica Moldova si ca primeste pana la un milion de dolari pe luna din Federatia Rusa. In convorborea…