- Premierul britanic, Theresa May, se va exprima saptamana viitoare asupra parteneriatului post-Brexit al Marii Britanii cu Uniunea Europeana (UE), in cadrul unui discurs anuntat joi de biroul sau de presa, dupa o reuniune-maraton de opt ore cu guvernul, informeaza vineri AFP, scrie agerpres.ro. Theresa…

- Lidera partidului nord-irlandez Sinn Fein, Mary Lou McDonald, a apreciat joi ca Brexitul reprezinta o ''amenintare evidenta si iminenta'' la adresa Acordului din Vinerea Marea, care garanteaza pacea in Irlanda de Nord de doua decenii, relateaza AFP. ''Realitatea este ca Brexitul…

- Printul William a fost surprins de jurnalistii prezenti la gala BAFTA, care a avut loc duminica seara, la Londra, in timp ce "se plangea" ca rolul sau din filmul "Star Wars: Ultimii Jedi/ Star Wars: The Last Jedi", de Rian Johnson, a fost taiat la montaj, potrivit nme.com.

- Armata siriana si-a intarit duminica prezenta langa Ghouta de Est, pregatindu-se sa lanseze un asalt major asupra acestei enclave a insurgentilor situate langa Damasc, potrivit organizatiei Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), cu sediul la Londra, informeaza AFP, citeaza agerpres.ro. …

- Hagi a sustinut duminica, o conferinta de presa, la un hotel din Mamaia. El a fost intrebat ce parere are despre victoria obtinuta de FCSB in fata lui Lazio, contand pentru mansa tur a 16-imilor de finala ale Ligii Europa, precizand ca formatia bucuresteana este una capabila de orice rezultat. "Am…

- Acordul privind Brexit-ul trebuie sa cuprinda un 'echilibru corect' care sa garanteze faptul ca Marea Britanie se indeparteaza in mod clar de piata unica a Uniunii Europene si ca mentine in acelasi timp legaturi economice stranse cu blocul comunitar, a subliniat vineri cancelarul german Angela…

- Președintele Camerei de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR), dl. Mihai Daraban, se afla intr-o vizita de lucru la Londra, in perioada 12-15 februarie a.c. Cu acest prilej, dl. Mihai Daraban a avut o intrevedere cu E.S. Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar Romaniei in Regatul Unit al Marii Britanii…

- In urma cu șase zile, pe terenul principal acoperit cu iarba sintetica de la Centrul Național de Fotbal al FRF, de la Buftea, divizionara C din Seria a III-a, FC Petrolul Ploiești, o intalnea, in primul joc-test al cantonamentului din Ilfov, pe colega de eșalon, nu și de serie, Unirea Slobozia, intr-un…

- Guvernul britanic a lansat un software despre care spune ca poate detecta cu acuratete si bloca orice continut jihadist de pe internet, scrie BBC, potrivit News.ro . Ministrul de interne britanic, Amber Rudd, a declarat ca este posibil ca softul sa fie obligatoriu pentru companiile de tehnologie. Rudd…

- China sustine ca cel mai nou avion de vanatoare stealth al sau este gata de lupta. Informatiile aparute atat pe site-ul armatei chineze cat si pe cel al agentiei de presa Xinhua confirma faptul ca J-20 – a patra generatie a avioanelor de vanatoare ale Chinei a intrat in mod oficial in aviatia militara…

- Actorul Idris Elba s-a logodit cu iubita lui, modelul Sabrina Dhowre, desi a spus ca nu se va mai casatori niciodata, dupa ce divortat de doua femei, scrie Daily Mail. Idris Elba, in varsta de 45 de ani, i-a cerut mana iubitei lui, Sabrina Dhowre, in varsta de 29 de ani, inainte de o proiectie…

- Scopul investigației Kroll este de a incerca mușamalizarea vinovaților și beneficiarilor reali ai furtului bancar, constata avocatul regal britanic QC James Ramsden. Acesta a prezentat in cadrul unei conferințe la Londra un rezumat al raportului și concluziile formulate urmare analizei rapoartelor publicate…

- Mesajul de adio lasat de tanarul care s-a sinucis in Maraști. Baiatul s-a aruncat de la etajul 11 al unui bloc și a filmat momentul tragediei. Baiatul tocmai se intorsese din Marea Britanie, dupa ce a stat cu tatal sau cateva zile. Venit acasa, a fost intampinat de mama sa vitrega, cu care locuia in…

- Revenirea pietelor de capital incepe sa se raspandeasca in toate bursele europene, dupa patru zile negre in care s-au evaporat peste 4.000 de miliarde de dolari din pietele financiare internationale, scrie Ziarul Financiar. "Indicele Stoxx 600 a inregistrat prima crestere din ultimele opt zile, in conditile…

- Lucrarea lui Picasso ''Femme au beret et a la robe quadrillee'' (Marie-Therese Walter), o reprezentare impresionanta a muzei artistului, evaluata la circa 50 de milioane de dolari, a fost expusa marti intr-o galerie din Hong Kong, informeaza Xinhua. Tabloul urmeaza sa fie vedeta Licitatiei de arta…

- FCSB a incheiat stagiul de pregatire din Spania, al doilea al acestei ierni. Elevii lui Nicolae Dica au jucat trei partide amicale in aceasta perioada, infrangerea cu 3-2 in fata austriecilor de la Admira Wacker, victoria cu 3-1 in fata chinezilor de la Jiangsu Suning si victoria cu 2-0 in fata…

- Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog (CPECA)Dambovița , va implementa, in parteneriat cu Inspectoratul Școlar Dambovița, Casa Corpului Didactic Dambovița și Primaria Targoviște proiectul “ABC –ul emoțiilor” destinat elevilor din clasa I și a II-a. Suportul de curs pentru elevi este …

- Primaria Lisabonei primeste astazi in mod oficial stafeta din partea Kievului pentru organizarea editiei de anul acesta a concursului de muzica Eurovision, care se va desfasura pentru prima data in Portugalia dupa victoria in 2017 a lui Salvador Sobral, relateaza EFE. Primarul Kievului, Vitaliy Klitschko,…

- De la cine se poate inspira Simona Halep pentru a reuși sa caștige un titlu de Mare Șlem. Simona Halep a pierdut a treia finala din cariera ei cu daneza Caroline Wozniacki . A fost a treia finala pierduta deja de Halep, care cedeaza de luni, 29 ianaurie, și locul 1 in ierarhia WTA, in favoarea danezei,…

- Jucatoarea americana de tenis Serena Williams, fosta numarul 1 mondial, a afirmat, sambata, intr-un mesaj postat pe contul personal de Twitter, ca este fericita si mandra de prietena ei, Caroline Wozniacki, cea care a castigat finala de la Australian Open in fata Simonei Halep. „Am avut mari emotii,…

- Roger Federer – Marin Cilic, in finala Openului Australiei. Tenismanul elvetian Roger Federer, numarul 2 mondial, s-a calificat in ultimul act la Melbourne, dupa abandonul adversarului sau, sud-coreeanul Hyeong Chung, in setul al doilea, la scorul de 6-1, 5-2, vineri, in semifinalele competitiei. Chung…

- Ministrul apararii britanic, Gavin Williamnson, a acuzat Rusia ca spioneaza infrastructura strategica a Marii Britanii in vederea unor eventuale proiecte menite sa creeze "haos" in tara si sa cauzeze "mii si mii de morti".

- Wim Fissette, antrenorul lui Angelique Kerber si fostul antrenor al Simonei Halep, a analizat duelul dintre cele doua jucatoare din semifinalele de la Australian Open, castigat de Halep in trei seturi, scor 6-3, 4-6, 9-7. Belgianul a incercat sa gaseasca explicatii pentru infrangerea jucatoarei sale,…

- Ilie Nastase sustine ca victoria Simonei Halep impotriva lui Angelique Kerber este meciul carierei ei. Fostul tenismen sustine ca finala impotriva Carolinei Wozniacki va fi una extrem de dificila, care va depinde numai si numai de atitudinea pe care o va avea Simona in teren.

- Diana Kovacs din echipa Razboinicilor a fost eliminata de la Exatlon. Marți seara, 23 ianuarie, a fost spectacol total la „Exatlon”, cele doua echipe rivale, Faimoșii și Razboinicii, s-au incleștat pe terenul de fotbal, unul neobisnuit de dificil din cauza nisipului pe care au fost nevoiti concurentii…

- Miriuta i-a gasit inlocuitor lui Steliano Filip la CFR Cluj Inca un jucator de la CFR Cluj este dorit de Vasile Miriuța la gruparea din “Ștefan cel Mare”. Este vorba despre fundașul stanga, Alexandru Vlad. Dupa plecarea lui Steliano Filip la Hajduk Split, fostul antrenor al CFR-ului cauta soluții…

- "Toate meritele sunt ale favoritei principale: Halep a ratat putin si a profitat de o zi alfel decat pozitiva a adversarei pentru a accede in sferturi, la Melbourne", a adaugat sursa citata. "Halep n-a trenat in fata lui Naomi Osaka", a titrat lequipe.fr, care a adaugat ca "dupa maratonul din turul…

- Opera de debut a compozitorului si violonistului Vlad Maistorovici, centrata pe figura lui Vlad Tepes si inspirata de piesa „A treia teapa” a lui Marin Sorescu, va avea premiera mondiala, duminica, la Victoria & Albert Museum din Londra, scrie NEWS.RO.Citeste si: Un lider PNL il DESFIINTEAZA…

- Vlad Maistorovici, unul dintre cei mai apreciati compozitori si violonisti ai generatiei tinere de muzicieni, va prezenta, duminica, in premiera mondiala, la prestigiosul muzeu londonez Victoria & Albert, fragmente din prima sa opera, "Impaled", inspirata de piesa "A treia teapa" de Marin Sorescu.…

- Simona Halep și asigurat la Shenzhen primul titlu WTA al anului și primul trofeu caștigat in calitate de lider mondial, dupa victoria in trei seturi contra Katerinei Siniakova, scor 6-1, 2-6, 6-0. Mai mult decat atat, Simona Halep este prima jucatoare care reușeste sa caștige un trofeu din postura de…

- Joo-il Kim, care traieste in Londra, a sustinut ca in armata nord-coreeana exista brigazi de sinucigasi care „traiesc si mor” pentru Kim Jong-un si care se vor arunca in aer la comanda dictatorului.

- Clasa politica din Romania incearca sa dea o lovitura impresionanta din punct de vedere economic, dar și al imaginii. Guvernul Tudose incearca sa mute sediul Bursei de la Londra, la București.

- Consiliul Global al Politicilor de Business din cadrul A.T. Kearney a lansat dupa o analiza minutioasa principalele zece predictii pentru anul 2018, cu ramificatii in tehnologie, sanatate, politici globale si mediu de business. Printre predictii, se numara atingerea suprematiei cuantice.…

- Un elev de clasa a VIII-a de la Liceul Tehnologic Turburea susține ca ar fi fost tras de urechi de directorul adjunct al școlii, Gheorghe Benegui, pentru ca ar fi sarit gardul ca sa se intoarca la ore, dupa ce a mers la magazin. Parinții acestuia susțin ca fapta a avut loc pe 16 noiembrie…

- Scrisoarea este semnata de cinci dintre copiii lui Chaplin, Geraldine, Michael, Victoria, Annette si Jane, care sunt "tulburati" de eventualitatea inchiderii acestui centru cultural, in care tatal lor a stat perioade de timp incepand cu varsta de 4 ani. Ei spun ca au apreciat faptul ca aceasta cladire…

- Ministrul iranian al Informatiilor, Mahmud Alawi, a avertizat, marti, ca gruparea terorista Statul Islamic ar putea incerca sa-si creeze un nou califat in Afganistan, Pakistan sau in alte state din Asia Centrala. "Dupa infrangerile suferite in Siria si Irak si pierderea teritoriilor si controlului…

- Poliția australiana a avertizat impotriva unei potențiale escaladari a atacurilor teroriste la sfarșitul anului, in timp ce la Melbourne - unde in ianuarie șase oameni au murit intr-un atentat cu mașina - are loc o reuniune internaționala pentru combaterea terorismului, relateaza Xinhua și EFE.Ross…

- Universitatea Populara "Ioan C. Dalles" organizeaza miercuri, 13 decembrie, la ora 19:00 Concertul Lumini de Craciun, celebrand implinirea a 20 de ani de activitate solistica ai sopranei Cleopatra David. La pian: Ieronim Buga. Biletele se vand in reteaua Eventbook. Programul va contine colinde,…

- In 1981, la trei ani de la cel mai important succes al carierei - victoria de la Roland Garros, Virginia Ruzici s-a mutat la Monte Carlo. Ultimul dintre cele 12 titluri ale carierei la simplu le-a castigat in 1985, iar in acest interval a continuat sa reprezinte, fara urma de indoiala, Romania.…

- Licenta de functionare a Uber Technologies a fost suspendata in Sheffield, al patrulea cel mai mare oras din Marea Britanie, dar Uber sustine ca va constesta decizia daca nu reuseste sa clarifice lucrurile cu reprezentantii Consiliului orasului, potrivit Bloomberg. Consiliul local a transmis…

- Negocierile privind Brexit-ul "progreseaza și vor continua in cursul nopții de joi spre vineri", a dat asigurari joi seara Comisia Europeana, in timp ce Bruxellesul și Londra intampina dificultați in dosarul viitoarei frontiere irlandeze, comenteaza AFP. Președintele Comisiei…

- In cazul in care starul lui Real Madrid va fi desemnat castigator, va fi pentru a cincea oara in cariera cand primeste trofeul, scrie digisport.ro. Astfel, il va egala pe marele sau rival, Lionel Messi, iar cei doi jucatori care au dominat fotbalul in ultimii ani vor completa un deceniu de hegemonie…

- Roma a caștigat meciul cu Qarabag, 1-0, iar giallorossii au profitat de egalul de la Londra, Chelsea - Atletico 1-1, și au terminat pe primul loc, trimițand-o pe Chelsea in calea lui PSG sau a Barcei. Antrenorul Eusebio Di Francesco a facut minuni, eliminand o dubla finalista a Ligii, Atletico. A inceput…

- Bancherul Gherman Gorbunțov, in care killer-ul Vitalie Proca a tras șase gloanțe la Londra, susține ca Renato Usatii, cel care in opinia sa a comandat asasinarea sa, nu are nicio șansa sa se realizeze in politica din cauza „bagajului sau criminal”. In același context, victima tentativei de omor spune…