- Marea Britanie a fost sustinuta de aliatii sai, inclusiv de SUA, in condamnarea Rusiei, in cadrul unei intalniri a Consiliului de Securitate al ONU de miercuri noapte, desi Rusia a sustinut la Consiliul de Securitate ca nu a creat sau cercetat vreodata neurotoxina Novichok, cea folosita in atacul asupra…

- Schimbare la varful Departamentului american de Stat. Liderul de la Washington a decis inlocuirea lui Rex Tillerson cu numarul 1 din cadrul Agentiei Centrale de Informatii (Central Intelligence Agency – CIA). Drept urmare, noul secretar de stat va fi Mike Pompeo. Acestuia din urma ii va succeda, in…

- Presedintele american Donald Trump va participa in aprilie la Summitul Americilor in Peru si apoi va vizita Columbia, a anuntat sambata Casa Alba, relateaza Reuters. Agentia de presa britanica mentioneaza ca va fi prima vizita a lui Trump in America Latina. Liderul de la Casa Alba va avea…

- Summitul Donald Trump - Kim Jong Un va avea loc numai in anumite conditii Foto: KCNA. Casa Alba a anuntat ca o eventuala întâlnire dintre Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un va avea loc doar daca vor fi îndeplinite anumite conditii. "Aceasta întâlnire…

- Dupa cum era de asteptat, reactiile fata de un astfel de anunt privind o prima intrevedere face to face dintre liderul american si cel nord-coreean nu aveau cum sa intarzie. In prima faza s-a aflat ca liderul american a fost de acord cu propunerea liderului nord-coreean de a discuta fata in fata, intalnirea…

- Conform The Hill , care citeaza CNN, aceste afirmații vin in contextul in care sunt tot mai multe zvonuri care spun ca SUA s-ar pregati pentru un razboi cu Coreea de Nord. ”Toate pagubele care ar aparea in urma unui razboi ar merita in termeni de stabilitate pe termen lung și securitate naționala”,…

- Liderul de la Kremlin a atras atentia joi ca armata Rusiei are o racheta care poate atinge orice zona din lume, impotriva careia sistemele antibalistice instalate de SUA sunt inutile. Replica președintelui Trump nu s-a lasat așteptata. Intr-un mesaj al Departamentului american al apararii, poporul american…

- Directorul Agentiei de Securitate Nationala a SUA (NSA) a declarat marti ca niciodata nu a primit unda verde din partea Casei Albe pentru a raspunde serviciilor secrete rusesti acuzate de ingerinta in campania prezidentiala americana din 2016, relateaza miercuri France Presse. "Este adevarat ca nu am…

- Dupa doar cateva ore, tot dintr-o sursa de la Ramallah, aceeasi agentie a anuntat ca Abbas a fost externat, se simte bine si va reveni in Cisiordania vineri.Mahmoud Abbas, in varsta de 82 de ani, a luat marti cuvantul in fata Consiliului de Securitate al ONU, la New York. De atunci, agentia…

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas a fost spitalizat in Statele Unite, pentru o examinare uzuala, a declarat joi agentiei Reuters un oficial palestinian de rang inalt, care nu a dat mai multe detalii. Abbas, in varsta de 82 de ani, a luat marti cuvantul in fata Consiliului de Securitate…

- In fata Consiliului de Securitate al ONU, Mahmoud Abbas a cerut, printre altele, organizarea unei "conferinte internationale" la mijlocul anului 2018 pentru a se crea un cadru multilateral procesului de pace. Administratia americana este asteptata sa prezinte, la o data ce nu a fost stabilita…

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a afirmat ca propunerea facuta marti de presedintele Autoritatii Nationale Palestiniene (ANP), Mahmoud Abbas, de "a crea un mecanism multilateral" pentru relansarea procesului de pace nu aduce "nimic nou", transmite AFP. In fata Consiliului de Securitate…

- La momentul de fata, al treilea om in stat si inaltul oficial american discuta, in biroul lui Liviu Dragnea, de la Camera Deputatilor. Ambasadorul american a venit, asadar, la Parlament, pentru o noua intrevedere cu liderul PSD si, totodata, al Camerei Deputatilor. Inca nu se cunosc detalii cu privire…

- Cu toate ca administrația lui Trump este pe cale sa stabileasca soarta Stației Spațiale Internaționale, NASA vrea sa mai obțina citeva fonduri. Agenția spațiala vrea sa construiasca un avion supersonic puțin altfel. Cererea de buget a NASA pentru 2019 arata planurile pe care cea mai mare agenție spațiala…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat vineri ca inculparea unor cetateni rusi pentru amestecul in alegerile din SUA dovedeste ca personalul sau de campanie nu a gresit cu nimic, informeaza DPA.Un juriu federal din Statele Unite a decis vineri inculparea a 13 cetateni rusi si a trei…

- Un juriu federal din Statele Unite a decis vineri inculparea a 13 cetateni rusi si a trei organizatii din Rusia pentru interventie in alegeri si in procesul electoral american, a relatat Reuters. Purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders, a declarat ca presedintele a fost informat despre…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat vineri ca inculparea unor cetateni rusi pentru amestecul in alegerile din SUA dovedeste ca personalul sau de campanie nu a gresit cu nimic, informeaza DPA. Un juriu federal din Statele Unite a decis vineri inculparea a 13 cetateni rusi si a trei organizatii…

- Atacul cibernetic din iunie 2017 "s-a raspandit in intreaga lume, cauzand pagube de miliarde de dolari in Europa, Asia si America", a declarat Sarah Sanders, purtatoarea de cuvant a Casei Albe. "A fost o parte din efortul necontenit al Kremlinului de a destabiliza Ucraina si demonstreaza tot…

- Privatizarea Statiei Spatiale Internationale (ISS) este un plan nerealist, a declarat luni seful Agentiei spatiale europene (ESA), in contextul intentiilor anuntate de SUA de a opri finantarea pentru ISS din 2025, relateaza DPA. "Operarea totala a statiei spatiale este pur si simplu prea…

- Ar putea deveni Statia Spatiala Internationala o intreprindere comerciala condusa de industria privata? Aceasta este dorinta Casei Albe, care spera sa puna capat finantarii pentru programul foarte costisitor in cativa ani, relateaza duminica Washington Post in editia sa online.

- Ar putea deveni Statia Spatiala Internationala o intreprindere comerciala condusa de industria privata? Aceasta este dorinta Casei Albe, care spera sa puna capat finantarii pentru programul foarte costisitor in cativa ani, relateaza Washington Post in editia sa online. Planul american, scrie ziarul,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, sustine ca, in cadrul dezbaterii de miercuri din Parlamentul European cu privire la modificarea legilor Justitiei din Romania, a asistat la "un concurs de epitete si atacuri aruncate'' de catre europarlamentari romani, reprezentanti ai partidelor din…

- Donald Trump, președintele SUA, a declarat ca Israelul trebuie sa faca compromisuri pentru ca pacea cu palestinienii sa fie posibila. "Cred ca statutul Ierusalimului a fost un punct foarte important. Si...

- Secretarul personalului de la Casa Alba, Rob Porter, a demisionat dupa ce a fost acuzat public de doua foste sotii de violenta conjugala, informeaza joi AFP. 'Presedintele si secretarul general aveau deplina incredere in capacitatile si in performantele sale', a declarat miercuri…

- Statele Unite sustin ca statul nord-coreean ar putea lansa un atac nuclear catre teritoriul american in doar cateva luni, in timp ce Phenianul sustine ca Washington ia in considerare un atac nuclear preventiv, noteaza Reuters conform News.ro . Disputa dintre cele doua tari a avut loc la o conferinta…

- Coreea de Nord ar putea obtine in doar cateva luni capacitatea de a lovi teritoriul Statelor Unite ale Americii cu o racheta balistica avand incarcatura nucleara, a afirmat marti un inalt oficial american din sfera dezarmarii, care a subliniat ca trebuie sa se puna capat programului nord-coreean…

- Donald Trump a decis sa sfarime “Visul american” al cetațenilor care doresc sa se stabileasca in SUA și sa spere la o viața mai buna. Președintele american Donald Trump a anunțat, in primul discurs despre Starea Națiunii, ca Loteria Vizelor dispare. Liderul american a stabilit ca programul „ofera in…

- Prezent la Forumul Economic Mondial, de la Davos, miliardarul George Soros a declarat ca administrația Trump este un pericol pentru lume și ca președintele american va provoca un razboi nuclear cu Coreea de Nord, scrie CNBC. Miliardarul George Soros a criticat vehement administrația de la Casa Alba…

- Dragoș Bucur iși duce viața cu ajutorul unui aparat, dat fiind faptul ca sufera de diabet și ca este insulino-dependent. Actorul Dragoș Bucur, care a renunțat sa mai prezinte emisiunea „Visuri la cheie” de la Pro TV , sufera de diabet. Acesta este insulino-dependent. Dragoș Bucur, care este casatorit…

- George Soros spune ca presedintele american Donald Trump risca sa determine izbucnirea unui razboi nuclear impotriva Coreei de Nord si ca administratia lui este un pericol pentru intreaga lume, scrie Bloomberg, conform news.ro.„Consider ca administratia Trump reprezinta un pericol pentru intreaga…

- "A refuza sa te intalnesti cu opresorul tau nu inseamna lipsa de respect, ci a te respecta pe tine insuti", a declarat, pentru AFP, Hanan Achrawi, inalt oficial al Organizatiei pentru Eliberarea Palestinei (OLP), dupa ce Trump i-a acuzat pe palestinieni "de lipsa de respect fata de SUA", scrie agerpres.ro.…

- ”Shutdown” in Statele Unite ale Americii, titreaza presa din intreaga lume. Administrația de la Washington a ramas fara bani, dupa ce aleșii din Congresul SUA nu au ajuns la niciun compromis cu privire la votarea unui buget temporar.

- Administratia de la Washington considera alegerile prezidentiale drept o afacere interna a Rusiei si nu intentioneaza sa lanseze ingerinte, afirma Anthony Godfrey, adjunct al ambasadorului american la Moscova, informeaza site-ul agentiei Tass.

- Fostul strateg al Casei Albe, Steve Bannon, a ajuns la o intelegere cu echipa procurorului special Robert Mueller si va fi intervievat de aceasta, in loc sa compara in fata unui mare juriu pentru a depune marturie in ancheta privind presupusa ingerinta rusa in alegerile prezidentiale din 2016, relateaza…

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas le-a cerut miercuri arabilor sa viziteze Ierusalimul in semn de solidaritate dupa decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste acest oras drept capitala a Israelului, transmite DPA. ''Va imploram sa nu ne lasati singuri. Nu…

- Statele Unite ale Americii nu au reusit sa submineze acordul în domeniul nuclear semnat de Teheran si marile puteri, a declarat duminica presedintele iranian Hassan Rohani, care a calificat acordul respectiv drept o 'victorie durabila' pentru Iran, transmite Reuters. Liderul de la Casa…

- Liderul de la Casa Alba a trecut in doar cateva zile de la „un geniu foarte stabil” la tinta unanima a intregii comunitati internationale dupa ce s-ar fi referit la Haiti si la statele africane drept „tari de rahat”. Este insa aceasta afirmatie cu adevarat una rasista?

- "In calitate de functionar diplomatic de rang inferior, am semnat un juramant de a-l servi cu loialitate pe presedinte si administratia sa intr-un mod apolitic, chiar si atunci cand s-ar putea sa nu fiu de acord cu anumite politici", a explicat John Freely pentru Reuters, citand din scrisoarea sa de…

- Presedintele american Donald Trump s-a declarat pregatit sa discute cu liderul nord-coreean Kim Jong-Un, exprimandu-si speranta ca discutiile dintre Phenian si Seul vor continua si dupa Jocurile Olimpice, relateaza AFP. "Mereu am crezut in discutii. Sigur ca sunt de acord, nu am nicio problema cu acest…

- "De fapt, de-a lungul intregii mele vieti cele doua cele mai mari atuuri ale mele au fost stabilitatea mintala si faptul ca sunt, cum ar veni, destept de-a binelea", a scris Trump pe Twitter. "Am ajuns dintr-un om de afaceri de FOARTE mare succes, o vedeta TV de top... presedintele Statelor…

- O carte despre administrația Trump provoaca un scandal uriaș: autorul afirma ca, practic, cei mai multi membrii marcanti ai administratiei sunt disperati de incompetenta presedintelui, ca la Casa Alba e haos si ca echipa e marcata de rivalitati.

- Cartea "Foc si Furie: In interiorul Casei Albe conduse de Donald Trump", scrisa de jurnalistul Michael Wolff, va fi lansata pe 5 ianuarie, cu patru zile mai devreme, in contextul in care avocatii presedintelui american incearca sa blocheze lansarea, informeaza BBC News si agentia de stiri Dpa.

- „Securitatea si integritatea sistemelor tehnologice de la Casa Alba reprezinta o prioritate maxima pentru administratia Trump si, prin urmare, incepand de saptamana viitoare, utilizarea tuturor dispozitivelor personale, atat de catre oaspeti cat si de personal, nu va mai fi permisa in Aripa de Vest'',…

- Mai multe fragmente din carte au ajuns in presa și au iscat un conflict intre președinte și fostul sau consilier, Steve Bannon. Acesta din urma este acum luat in vizor de avocații Casei Albe, pentru incalcarea confidențialitații și defaimarea președintelui.

- Vizitatorii si personalul de la Casa Alba vor avea interdictie la utilizarea dispozitivelor personale de comunicare in birourile prezidentiale din Aripa de Vest, a anuntat institutia, citata de DPA. ''Securitatea si integritatea sistemelor tehnologice de la Casa Alba reprezinta…

- Presedintele american Donald Trump l-a ironizat marti pe omologul sau nord-coreean, afirmand ca are un buton nuclear "mai mare si mai puternic" decat Kim Jong-Un, relateaza France Presse, potrivit Agerpres. "Liderul nord-coreean Kim Jong-Un tocmai a afirmat ca 'butonul nuclear este pe biroul…

- Pakistanul l-a convocat, marti, in regim de urgenta pe ambasadorul SUA la Islamabad, David Hale, dupa ce presedintele american Donald Trump a amenintat ca va intrerupe ajutorul financiar acordat Pakistanului, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Una dintre cele mai importante stiri la nivel mondial ale acestui inceput de an au in prim-plan Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeongchang (Coreea de Sud), care vor debuta pe 9 februarie. Kim Jong-Un, liderul Coreei de Nord, a vorbit in prima zi a anului 2018 despre posibilitatea participarea…

- Vicepresedintele american Mike Pence a sosit joi in Afganistan pentru o vizita surpriza in timpul careia s-a intalnit mai ales cu presedintele Ashraf Ghani, informeaza AFP. Mike Pence, cel mai inalt responsabil al administratiei Trump care s-a dus in aceasta tara pana acum, a sosit la…