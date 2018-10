Shehbaz Sharif, presedintele Ligii Musulmane din Pakistan, a fost retinut vineri in orasul Lahore, din estul tarii, de agentia anticoruptie (NAB), precizeaza un comunicat oficial.



Shehbaz Sharif, fratele mai mic al fostului premier demis Nawaz Sharif, a fost pana in aceasta vara prim-ministru al celei mai mari provincii pakistaneze, Punjab, si in prezent conduce opozitia in parlamentul tarii.



Instanta a ascultat acuzatiile de coruptie care i se aduc lui Sharif, conform carora in 2014 el a anulat un contract cu o companie de constructie pentru ridicarea unei uzine de epurare…