Liderul opozitiei ruse, Alexei Navalnii, retinut de politie in timpul manifestatiilor de duminica, a fost eliberat

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul opozitiei ruse, Alexei Navalnii, a fost arestat, ieri, dupa ce s-a alaturat protestelor din Moscova, organizate impotriva alegerilor prezidentiale din Rusia, care vor avea loc pe 18 martie, informeaza site-ul Politico.eu. Un video postat pe platforma Youtube arata cum Alexei Navalnii, un critic…

- Alexei Navalnii, principalul opozant al lui Vladimir Putin, retinut de politie in timpul unei manifestatii la Moscova, a fost eliberat, duminica seara.Potrivit Reuters, avocata lui Navalnii, Olga Mihailova, a declarat ca clientul sau nu a fost pus sub acuzare, dar va trebui sa se prezinte…

- Zeci de mii de rusi au protestat astazi in toata tara. Oamenii i au cerut lui Vladimir Putin, sa renunte la Putere dupa ce, principalul oponent al presedintelui, nu a avut voie sa candideze la alegerile prezidentiale din primavara. Mai mult, acesta a fost retinut de politisti, pentru ca s a alaturat…

- In ziua „Grevei alegatorilor” din Rusia, o serie de actiuni de protest initiate de opozantul rus Alexei Navalnii, politia rusa a arestat peste 250 de participanti, potrivit „OVD-Info”. Actiunile s-au desfasurat in zeci de orase din Rusia, iar politia a folosit forta pentru a-i retine pe ”ilegalisti”,…

- Politia rusa a fortat, duminica dimineata, intrarea in biroul din Moscova al liderului opozitiei, Alexei Navalnii, motivand ca ar fi primit informatii ca in cladire ar exista o bomba, arata imagini postate online de suporterii lui Navalnii, scrie Reuters. Alexei Navalnii a lansat, la…

- Alexei Navalnii, principalul opozant al lui Vladimir Putin, a fost retinut de politie, duminica, la scurt timp dupa ce s-a alaturat unei manifestatii la Moscova. "Am fost retinut. Asta nu inseamna nimic. Veniti la Tverskaia. Nu iesiti pentru mine, ci pentru voi si pentru viitorul vostru", a scris Navalnii…

- Principalului oponent al Kremlinului, Aleksei Navalnii, a fost retinut duminica de politie la Moscova, la cateva minute dupa ce s-a alaturat sustinatorilor sai reuniti in capitala Rusiei pentru a protesta impotriva presedintelui rus Vladimir Putin, relateaza AFP."Tocmai m-au arestat. Nu are…

- Poliția rusa l-a reținut pe opozantul rus Alexei Navalnii la Moscova in timpul unei demonstrații organizate de acesta pentru a cere boicotarea alegerilor prezidențiale de pe 18 martie la care nu a fost admis. Pe intreg teritoriul Federației Ruse, de la Magadan la Kaliningrad, au loc acțiuni de proteste…

- Liderul opoziției din Rusia, Alexei Navalnii este, din nou, in atenția autoritaților. In aceasta dimineața, poliția moscovita a intrat cu forța in biroul lui Navalnii, pe motiv ca acolo ar exista o bomba.

- Aleksei Navalnîi, principalul opozant al lui Vladimir Putin, a fost arestat duminica, la Moscova, dupa ce s-a alaturat susținatorilor sai, care protestau împotriva președintelui Rusiei. "Tocmai m-au arestat. Nu are nicio importanta. Veniti pe Tverskaia. Nu ati venit…

- Principalului oponent al Kremlinului, Aleksei Navalnii, a fost retinut duminica de politie la Moscova la cateva minute dupa ce s-a alaturat sustinatorilor sai reuniti la Moscova pentru a protesta impotriva presedintelui rus Vladimir Putin, relateaza AFP. "Tocmai m-au arestat. Nu are nicio…

- Poliția rusa a forțat, duminica dimineața, intrarea in biroul din Moscova al liderului opoziției, Aleksei Navalnii, motivind ca ar fi primit informații ca in cladire ar exista o bomba, arata imagini postate online de suporterii lui Navalnii, scrie Reuters. Aleksei Navalnii a lansat, la finalul lunii…

- Poliția rusa a luat cu asalt biroul din Moscova al liderului opoziției, Alexei Navalny, in timpul unei transmisii pe internet a protestelor din țara in care se cer alegeri corecte, potrivit Al Jazeera. Roman Rubanov, directorul fundației anticorupție a lui Navalny, a scris pe Twitter duminica dimineața…

- Roman Rubanov, un sustinator al lui Navalnii, a scris o retea de socializare ca politia a declarat ca doreste sa verifice informatiile potrivit carora in biroul din Moscova al opozantului rus s-ar afla o bomba.Sute de sustinatori ai lui Aleksei Navalnii participa duminica la proteste in…

- Politia rusa a fortat, duminica dimineata, intrarea in biroul din Moscova al liderului opozitiei, Alexei Navalnii, motivand ca ar fi primit informatii ca in cladire ar exista o bomba, arata imagini postate online de suporterii lui Navalnii, scrie Reuters. Alexei Navalnii a lansat, la finalul lunii decembrie,…

- Vladimir Putin a sarbatorit Boboteaza pe rit vechi cu o baie in apele inghețate ale lacului Selinger. Imaginile au fost transmise de televiziunile din Rusia iar liderul de la Kremlin nu a parut deloc deranjat de temperaturile scazute. Inconjurat de preoți, Vladimir Putin a sarbatorit Boboteaza la fel…

- Navalnii, un critic aprig al regimului Putin, a afirmat ca va face un apel la boicotarea alegerilor prezeidentiale. ”Acestea nu sunt alegeri si rolul meu va fi de a le explica oamenilor ca aceasta procedura are rolul doar al realegerii lui Putin. Vom demonstra asta si voi convinge oamenii ca este…

- Au aparut primele reactii dupa a doua sedinta a PSD. Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu sustine ca este încrezator ca presedintele Klaus Iohannis nu va refuza propunerea pe care social-democratii o vor înainta pentru functia de premier. "Nu vad de ce ar refuza presedintele…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a comparat mumia lui Vladimir Lenin, expusa în Piata Rosie din Moscova, cu moastele sfintilor crestini, în filmul documentar Vaalam, din care au fost difuzate câteva fragmente pe pagina web a Radioteleviziunii Ruse, informeaza duminica EFE,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca liderul opozitiei, Alexei Navalnii, ar fi alegerea Statelor Unite pentru presedintia Rusiei, dupa ce Washingtonul a condamnat decizia potrivit careia Navalnii nu are niciun drept legal sa candideze, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Washingtonul a redenumit strada pe care se afla Ambasada Rusiei dupa un opozant al lui Putin asasinat, iar acest lucru a creat controverse la Moscova, scrie BBC News. Consiliul municipal al Washington DC a votat pentru redenumirea strazii pe care se afla complexul Ambasadei al Rusiei dupa Boris Nemtsov,…

- Vladimir Putin sugereaza ca ”precedentul (sau) loc de munca”, de spion, l-a pregatit sa devina presedinte. Intr-un interviu pentru o televiziune rusa de stat, din care Moscow Times a dezvaluit unele fragmente, Vladimir Putin este intrebat daca si-a schimbat comportamentul de cand a devenit presedinte,…

- Președintele Igor Dodon i-a urat omologului sau rus Vladimir Putin „victorie” în alegerile prezidențiale din luna martie, 2018. Cei doi s-au întâlnit marți, la Moscova, cu prilejul unui summit informal al CSI, scrie europalibera.org Tot marți, candidatura lui…

- Comisia Electorala din Rusia a respins oficial candidatura lui Alexei Navalnii, considerat principalul opozant al lui Vladimir Putin, la alegerile prezidențiale din martie 2018, relateaza AP. Cu o zi in urma, acesta anunțase ca a strans numarul necesar de semnaturi. Comisia Electorala din Rusia a anunțat…

- Presedintele rus Vladimir Putin a participat la un meci de hochei pe gheata, alaturi de vedete ale acestui sport, in noaptea de vineri spre sambata, in Piata Rosie din Moscova, relateaza AFP, citata de...

- Gruparile militiei locale din estul Ucrainei sunt suficiente pentru gestionarea amenintarilor militare, a declarat Putin in cadrul conferintei sale de presa anuale.Putin a avut anterior un rol de negociator in convorbirile de pace in numele gruparilor separatiste proruse care luptau impotriva…

- Vladimir Putin ii apara și la tribunal pe sportivii ruși prinși dopați. Rusia intenționeaza sa iși apere sportivii, inclusiv in fața tribunalelor, a declarat joi președintele rus Vladimir Putin, a carui țara, acuzata de dopaj instituționalizat, a fost exclusa de la Jocurile Olimpice de iarna din 2018,…

- Fostul președinte georgian Mihail Saakashvili a fost reținut marți de autoritațile ucrainene sub acuzația de ajutor acordat unei organizații criminale, potrivit unui anunț al SBU, serviciul de securitate național, acuzație in baza careia poate fi condamnat la maximum 5 ani inchisoare. Ofițeri mascați…

- Liderul partidului democrat din Moldova, mogulul Vlad Plahotniuc, a fost recent acuzat de tentativa de omor in Rusia. Pe numele sau a fost deschis un dosar penal, iar o judecatorie raionala din Moscova a emis un mandat de arestare, sustine presa rusa. Realizatorul TV Octavian Hoandra a atras insa…

- Patriarhul Daniel a fost invitat, alaturi de alti capi ai Bisericilor ortodoxe, la o cina oferita de presedintele Vladimir Putin. Vizita lui Daniel la Moscova a avut loc la o luna si jumatate distanta de cea efectuata la Bucuresti de omologul sau rus, Patriarhul Kirill.

- UPDATE: Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, și-a anunțat intenția de a candida in alegerile prezidențiale din anul 2018. "Imi voi inainta candidatura pentru funcția de președinte al Federației Ruse", a declarat Putin in cadrul unei intalniri cu muncitorii uzinei GAZ. In cadrul unui…

- Liderul PAS, Maia Sandu, a declarat miercuri, 29 noiembrie, ca Vlad Plahotniuc foloseste aceleasi metode ca si Vladimir Putin atunci cand e vorba de modul de administrare a tarii. Potrivit ei, presedintelui PDM nu-i convine ca Republica Moldova sa devina un stat european, pentru ca el ar prefera un…

- Fondatorul principalului partid de opoziție din Kosovo, Albin Kurti, a fost plasat vineri in arest pentru ca in 2015 și 2016 a facut uz de gaze lacrimogene in parlamentul de la Pristina, in timpul mai multor ședințe, transmit AFP și Reuters. Liderul formațiunii Vetevendosje (stanga naționalista) a fost…

- Presedintele ceh Milos Zeman, care candideaza la un nou mandat in ianuarie, a indemnat marti ”sa se termine” cu sanctiunile economice europene impuse Rusiei in urma crizei ucrainene si cu cele impuse ca riposta de Moscova, relateaza AFP. ”Nu m-am resemnat cu sanctiunile (...). Este mult timp de cand…

- „Mintea, Forța și Sufletul”, este numele unei sculpturi bizare pe care un artist rus vrea sa i-o daruiasca președintelui Vladimir Putin, scrie digi24.ro.Scuptorul, Victor Corpaciov pe numele sau, l-a sculptat pe Vladimir Putin in fier foraj sub forma unui hibrid om-animal-inger.

- Vladimir Putin, presedintele Rusiei, a descris drept "normal" dialogul cu omologul sau american, Donald Trump, despre care a spus ca se comporta "corect si amical", informeaza site-ul agentiei de stiri Tass. Prezent la summitul organizatiei pentru Cooperarea Economica Asia-Pacific (APEC),…

- SURSA VIDEO: Youtube Liderul de la Casa Alba a avut "doua sau trei" conversatii succinte cu Putin in cursul summitului organizatiei pentru Cooperarea Economica Asia-Pacific (APEC), in orasul vietnamez Da Nang, le-a spus Trump reporterilor in avionul prezidential Air Force One, in timpul…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american, Donald Trump, afirma intr-un comunicat comun ca au convenit sa continue eforturile comune de combatere a Stat Islamic in Siria pana la infrangerea completa a retelei teroriste, a anuntat Kremlinul, potrivit agentiei de stiri Reuters.…

- Moscova a primit semnale contradictorii dinspre Statele Unite in privinta unei posibile intaniri dintre Vladimir Putin si Donald Trump in Vietnam, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitry Peskov. Pesko a spus ca Putin se va intalni cu Trump in marja summitului APEC din Vietnam "intr-un…

- Chiar daca mai este pana la Anul Nou, calendarele pentru anul 2018 au aparut in chioscurile de ziare de la Moscova de ceva vreme. Majoritatea editorilor au optat sa-l foloseasca pe presedintele rus drept personaj principal pentru ca pana acum vindea bine, dar acum lucrurile nu mai stau chiar asa.

- Judecatoria Timisoara a dispus eliberarea conditionata a lui Scumpea Stancu, liderul unui clan de romi din Timisoara, condamnat in 2015 la sase ani si opt luni de inchisoare pentru tentativa de omor si ultraj.

- Zeci de participanti la marsul anual al ultranationalistilor din Rusia, majoritatea opozanti ai lui Vladimir Putin, au fost arestati sambata. Manifestantii au scandat "Putin este un hot" si "Libertate pentru detinutii politici", potrivit AFP.

- Judecatoria raionului Tverskoi din Moscova a inregistrat acțiunea civila a lui Alexei Navalnii impotriva președintelui Vladimir Putin, a informat Agenția Interfax.ru Interfax, citindu-l pe purtatorul de cuvint al instanței de judecata, Anastasia Dziurco. Opoziționistul rus il acuza pe președinte de…

- Liderul suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, a declarat miercuri, in cursul unei intrevederi cu presedintele rus Vladimir Putin, ca Teheranul si Moscova trebuie sa-si accelereze cooperarea pentru a izola Statele Unite si a restabili pacea in Orientul Mijlociu, a anuntat televiziunea de stat…

- Liderul suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, a declarat miercuri, in cursul unei intrevederi cu președintele rus Vladimir Putin, ca Teheranul și Moscova trebuie sa-și accelereze cooperarea pentru a izola Statele Unite și a restabili pacea in Orientul Mijlociu, a anunțat televiziunea de stat…

- Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, efectueaza astazi prima vizita oficiala in Iran, din ultimii opt ani. Potrivit presei de la Moscova, presedintele rus se va intalni pentru convorbiri cu omologul sau iranian, Hassan Rohani, și cel azer, Ilham Aliev.