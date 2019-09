Stiri pe aceeasi tema

- Matteo Salvini, liderul opozitiei italiene de extrema dreapta, considera ca proiectul de acord privind redistribuirea intre statele membre ale UE a migrantilor salvati din Marea Mediterana, propus luni de tara sa, alaturi de Malta, Franta si Germania, este "o inselatorie", transmite DPA. El a aratat…

- Ministerul Sanatații intenționeaza sa limiteze publicitatea la pentru dispozitivele pentru fumat care incalzesc tutun, a anunțat vineri ministrul Sorina Pintea, care motiveaza ca in urma folosirii acestor produse pot aparea efecte grave pe termen scurt. "Avem in vedere masuri pentru limitarea publicitatii…

- Uniunea Europeana incearca de cativa ani sa gaseasca un raspuns comun la valul de migranti care incearca sa ajunga in Europa prin traversarea deseori periculoasa a Mediteranei centrale, venind dinspre nordul Africii.In trecut, Italia a preluat majoritatea migrantilor sositi pe mare, dar…

- Matteo Salvini (foto: www.viverefano.com) „Obsesia mea pentru imigratie a dus la o scadere de 80% a numarului acestora fata de anul trecut in tara noastra” a declarat vicepremierul si ministrul de Interne al Italiei, Matteo Salvini in timpul unui miting in Sudul tarii. „Sunt foarte multumit de perseverenta…

- ​​Șase țari UE, printre care și România, si-au manifestat disponibilitatea de a primi o parte dintre cei 147 de imigranți de pe nava ONG-ului Proactiva Open Arms, care se afla de joi în largul insulei italiene Lampedusa, a anunțat premierul Italiei, Giuseppe Conte, citat de AFP. „Franța,…

- Lorenzo Fontana, un catolic ultraconservator membru al partidului de extrema dreapta Liga, condus de vicepremierul Matteo Salvini, va fi noul ministru al afacerilor europene al Italiei, transmite dpa. Seful guvernului de la Roma, Giuseppe Conte, a anuntat miercuri ca Lorenzo Fontana, care detinea pana…

- Un dresor a fost ucis de patru tigri in sudul Italiei, alimentand cererile de interzicere a folosirii animalelor in spectacolele de circ, Parlamentul avand in dezbatere aceasta chestiune. Politia a transmis ca barbatul in varsta de 61 de ani, a fost atacat de tigrii joi in timpul unei sesiuni de antrenamente…

- Dupa ce a fost primit in audiența privata de catre Papa Francisc, Vladimir Putin a efectuat joi o vizita-fulger la Roma, unde s-a intalnit cu președintele Sergio Mattarella și cu premierul Giuseppe Conte. Relațiile UE cu Rusia, situația din Siria, din Ucraina și Libia, a aflat corespondentul la Roma…