Stiri pe aceeasi tema

- Adunarea Constituanta venezueleana i-a ridicat marti imunitatea si a autorizat urmarirea penala pentru uzurpare de functie impotriva presedintelui parlamentului, Juan Guaido, recunoscut ca presedinte interimar de peste 50 de tari, relateaza AFP. Adunarea Constituanta a votat in unanimitate…

- Liderul opozitiei venezuelene, Juan Guaido, sprijinit de peste 50 de tari - printre care Statele Unite -, a afirmat marti ca prezenta militarilor rusi in Venezuela reprezinta o incalcare a Constitutiei, transmite AFP. "Se pare ca (guvernul lui Nicolas Maduro) nu are incredere in proprii militari, pentru…

- Liderul opozitiei venezuelene Juan Guaido, recunoscut presedinte interimar de aproximativ 50 de tari, inclusiv de Statele Unite, a denuntat marti prezenta unor militari rusi in Venezuela drept o incalcare a Constitutiei, relateaza AFP potrivit news.ro.”Se pare ca (Guvenul lui Nicolas Maduro)…

- Nicolas Maduro s-a declarat, sambata, favorabil convocarii alegerilor legislative anticipate in cursul acestui an, alegeri care, daca s-ar desfasura la termen, ar avea loc anul viitor, transmite AFP. Adunarea Constituanta, fidela actualei puteri, cere „alegeri legislative anticipate in acest…

- Mai multe persone au ieșit din nou pe strazile din Venezuela sa protesteze, cerand demisa președintelui Nicolas Maduro și armatei sa permita intrarea ajutorului umanitar din partea Statelor Unite, relateaza site-ul agenției Dpa, conform Mediafax. Mai multe proteste sunt așteptate sambata, avand parțial…

- Seful diplomatiei americane a desemnat vineri un emisar, Elliott Abrams, pentru a contribui la "restaurarea democratiei" in Venezuela, unde Statele Unite l-au recunoscut pe Juan Guaido ca presedinte interimar in locul lui Nicolas Maduro, transmite AFP. Acest fost diplomat, care a servit in special sub…

- Vicepresedintele american Mike Pence a discutat marti la telefon cu presedintele Parlamentului venezuelean Juan Guaido, arestat pentru scurt timp duminica în tara sa, si a subliniat "leadership-ul sau curajos", au indicat într-un comunicat serviciile vicepresedintelui american,…

- Juan Guaido a fost arestat, duminica, in momentul in care se deplasa spre o reuniune publica organizata in afara capitalei, au anuntat sotia sa si parlamentari. "SEBIN l-a arestat pe Juan Guaido", a anuntat pe contul sau de Twitter Fabiana Rosales, sotia presedintelui Parlamentului venezuelean,…