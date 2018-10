Tigari de contrabanda gasite in Baia Mare, Sighetu Marmatiei, dar si in trenul de calatori

In perioada 12-14 octombrie, in cadrul unor actiuni desfasurate pentru prevenirea contrabandei cu tigari, politistii maramureseni au ridicat, in vederea confiscarii, 296.000 tigarete de contrabanda, transportate ilegal.