- Președintele USR, Dan Barna, a avertizat Guvernul ca emiterea unei ordonanțe pentru amnistie și grațiere va determina ample mișcari de strada. Barna anunța ca USR se va alatura protestelor pâna când cabinetul Dancila va cadea.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat sâmbata, întrebat daca liberalii ar putea accepta un guvern în jurul unui premier PSD în cazul în care motiunea trece, ca este "o chestiune absolut ilogica"

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Klaus Iohannis este total dezlegat. La maini și la picioare. E conștient ca Guvernul nu mai poate fi dat jos. Dar, in același timp, nici el nu mai poate fi suspendat. Intre puterile statului are loc fenomenul de șah etern. Președintele știe ca poate sa faca orice. Fara a…

- Ludovic Orban, președintele PNL, a venit vineri la Arad, aflat fiind intr-un turneu pe la organizațiile din nord-vestul și centrul țarii. Orban a vorbit a ținut sa faca declarații extrem de dure cu privire la inființarea Fondului Suveran de Investiții. „Guvernul a adoptat o Ordonanța de Urgența care…

- 'Raspunsul este dur, nu prea folosesc asemenea cuvinte, dar e corect: eu sunt crestin, dar nu sunt cretin. Eu sunt crestin-democrat si inseamna ca imi iubesc familia, imi iubesc biserica, imi iubesc autoritatea locala. Astea sunt principiile crestin-democratiei. Dar asta nu inseamna ca nu pot convietui…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri, la Arad, ca actualul guvern "trebuie remaniat in totalitate", el apreciind ca niciunul dintre ministri nu ar fi avut rezultate in domeniile pe care le-au condus, fapt care ar fi determinat "crize in toate sistemele publice"."Guvernul acesta…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat sambata, la Iasi, ca probabil va formula o plangere impotriva rezolutiei procurorului in cazul premierului Viorica Dancila. ”Nu am auzit sa fi fost chemati la audieri Dragnea sau Dancila", a spus Orban.