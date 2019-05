Derby-ul primelor clasate în Liga 4

Liderul, CSC Sânmartin, are 6 puncte avans, dar şi un meci mai puţin decât CAO 1910 Oradea (51 de puncte), cu şapte runde înainte de finalul sezonului. Echipa din Sânmartin are cea mai bună apărare, cu 16 goluri încasate în 22 de meciuri, iar CAO are cel mai bun atac din Liga 4, cu 72 de goluri marcate în 21 de jocuri. Partida… [citeste mai departe]