- Social-democratul Constantin Guguianu a demisionat, luni, din functia de consilier judetean si din cele detinute in cadrul formatiunii politice, dupa ce, saptamana trecuta, a redistribuit pe Facebook o fotografie trucata cu presedintele Klaus Iohannis, potrivit Biroului de presa al Partidului Social…

- Un consilier judetean din Vrancea, ales pe listele PSD, a demisionat, luni, dupa ce a redistribuit pe retelele de socializare o fotografie trucata cu presedintele Klaus Iohannis, in care acesta apare in uniforma...

- "Ca urmare a acțiunii personale de a redistribui pe rețelele sociale o fotografie trucata cu Președintele Romaniei, consilierul județean Constantin Guguianu și-a prezentat luni, 14 ianuarie 2019, demisia din demnitatea publica, dar și din calitațile deținute in cadrul organizației PSD Vrancea.…

- Institutul National pentru Studierea Holocaustului din Romania „Elie Wiesel“ condamna gestul consilierului judetean PSD Vrancea, Constantin Guguianu, care a postat pe Facebook un trucaj in care presdintele Klaus Iohannis poarta haine militare naziste. „Astfel de comunicari, facute de catre un demnitar…

- Consilierul local Gheorghe Gligan crede ca interzicerea prin Constitutie a traseismului politic ar fi o sansa mare pentru Romania. El mai considera ca daca traseismul politic ar fi interzis, atunci oamenii politici ar fi mult mai atenti. “Interzicerea prin constitutie a traseismului politic pentru sa…

- "O disputa intre doi colegi in interiorul partidului, in interiorul grupului, nu mai tin minte ce mi s-a reprosat", a declarat Marcel Ciolacu, intrebat de presa prezenta la Parlament daca in cadrul CExN al PSD a existat o "disputa" intre el si liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan. Fiind intrebat daca…

- Deputatul Marcel Ciolacu, liderul PSD Buzau, a reafirmat in Comitetul Executiv National al PSD ca nu va vota niciodata o motiune de cenzura impotriva propriului partid. "O disputa intre doi colegi in interiorul partidului, in interiorul grupului, nu mai tin minte ce mi s-a reprosat", a declarat Marcel…