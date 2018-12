Stiri pe aceeasi tema

- Liderul opozitiei laburiste britanice, Jeremy Corbyn, a criticat-o luni seara pe sefa guvernului de la Londra, Theresa May, pentru decizia de a amana pana la jumatatea lunii ianuarie votul in parlament asupra acordului cu Uniunea Europeana privind Brexitul, transmite Reuters, potrivit agerpres.ro.citește…

- Premierul britanic Theresa May a castigat miercuri noaptea votul de incredere din partea Partidului sau Conservator, transmit Reuters si France Presse. Votul s-a desfasurat la initiativa parlamentarilor care resping acordul negociat cu Bruxelles-ul privind iesirea Marii Britanii din Uniunea…

- Parlamentul britanic tine marti o dezbatere de urgenta de trei ore asupra deciziei premierului Theresa May de a amana votul programat pentru marti asupra acordului de Brexit negociat cu UE, a declarat presedintele acestui for, John Bercow, in urma unei solicitari a Partidului Laburist de opozitie,…

- Liderul opozitiei din Marea Britanie, Jeremy Corbyn, a descris analiza guvernului privind acordul pentru Brexit ca fiind „lipsita de insemnatate”, in timpul sesiunii de intrebari adresate premierului Theresa May, scrie The Guardian.Intr-un schimb de replici din Camera Comunelor, Corbyn, liderul…

- Prim-ministrul britanic Theresa May a declarat vineri ca Uniunea Europeana nu va renegocia acordul pentru Brexit daca Parlamentul britanic respinge versiunea curenta a acordului privind condițiile ieșirii Marii Britanii din Blocul comunitar, relateaza Reuters, informeaza Mediafax.„Nu cred…

- Jeremy Corbyn, liderul Partidului Laburist, principala formatiune de opozitie din Marea Britanie, a declarat ca un al doilea referendum pentru Brexit este o optiune pentru viitor, mai degraba decat pentru prezent, relateaza Reuters, conform agerpres.ro. Laburistii au afirmat ca nu vor sustine…

- Arlene Foster, lidera Partidului Democratic Unionist nord-irlandez (DUP), formatiune ce o sustine la guvernare pe Theresa May, premierul Marii Britanii, a afirmat ca ea nu poate accepta reglementari diferite in provincia nord-irlandeza fata de restul Regatului Unit dupa Brexit, relateaza agentia Reuters.…