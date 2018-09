Liderul istoric al extremei drepte franceze, Jean-Marie Le Pen, spitalizat

Liderul istoric al extremei drepte franceze, Jean-Marie Le Pen, a fost spitalizat marti cu febra persistenta, a informat biroul sau de presa intr-un comunicat postat pe contul de Twitter al fondatorului Frontului National (in prezent Adunarea Nationala, RN - n.r.), informeaza EFE.



Medicii au considerat ''necesara spitalizarea pentru a preveni orice fel de complicatie'' pentru Jean-Marie Le Pen, in varsta de 90 ani, tatal Marinei Le Pen, actuala sefa a RN.



Jean-Marie Le Pen, care a mai fost internat in spital in aprilie si in iunie, s-a vazut nevoit sa-si…