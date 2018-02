Stiri pe aceeasi tema

- Liderul gruparii Stat Islamic (SI) este viu si ingrijit intr-un spital de campanie din nord-estul Siriei, dupa ce a fost ranit in raiduri aeriene, a anuntat luni un inalt oficial al Ministerului de Externe irakian, informeaza AFP. "Avem informatii indubitabile si documente de la surse…

- Rusia este ingrijorata de ultimele evenimente din Siria si face apel apel la calm catre toate taberele implicate pentru a evita o escaladare a situatiei, se arata intr-un comunicat al Ministerului de Externe de la Moscova, citat de NEWS.RO si Reuters.Citeste si: Lovitura GREA: Un GIGANT bancar,…

- Rusia este ingrijorata de ultimele evenimente din Siria si face apel apel la calm catre toate taberele implicate pentru a evita o escaladare a situatiei, se arata intr-un comunicat al Ministerului de Externe de la Moscova, citat de Reuters.

- Mesaj pentru ministrul Sanatații: Luptați pentru fiecare bolnav de cancer din Romania ca și cum ar fi copilul dumneavoastra Deputatul Emanuel Ungureanu i-a transmis un mesaj noului ministru al Sanatații, Sorina Pintea. Deputatul USR Emanuel Ungureanu a postat pe Facebook un mesaj adresat noului…

- Ministrul de Externe al Coreei de Nord a avertizat, vineri, ca in cazul in care Statele Unite vor relua exercitiile militare din regiune dupa Olimpiada de Iarna de la Pyeongchang, atunci Phenianul va reactiona. ”Ori de cate ori au avut loc astfel de exercitii militare, pacea si securitatea…

- Interpol a alcatuit o lista a militantilor Stat Islamic care ar fi ajuns in Italia si a trimis-o la sfarsitul anului 2017 Ministerului de Interne de la Roma. Autoritatile italiene au alertat agentiile antiterorism din numeroase alte tari europene. Suspectii sunt cetateni tunisieni, unii fiind inregistrati…

- Mevlut Cavusoglu, ministrul turc de Externe, a declarat ca Ankara considera drept "insultatoare" afirmatiile presedintelui francez Emmanuel Macron privind ofensiva Turciei in Afrin, dupa ce liderul de la Paris a avertizat Ankara sa nu transforme operatiunea intr-o scuza pentru invazia Siriei.

- Artistul de muzica populara Nelu Sarbu a murit la varsta de 61 de ani. Nona Anton, fiica interpretului a facut declarații emoționante despre ultimele clipe din viața acestuia. Nona Anton, fiica artistului, a povestit ca acesta s-a simtit rau, iar sotia sa a sunat de urgenta la Ambulanta. Cantarețul…

- Doliu in politica romaneasca. Un senator a incetat din viata dupa o lunga suferinta. Este vorba despre fostul parlamentar PDL, Tudor Udristoiu, care s-a stins din viata la varsta de 72 de ani. Acesta a fost ales senator pe listele PDL-ului in anul 2011, insa la scurt timp a demisionat din partid, conform gds.ro.…

- Guvernul german a insistat ca va continua sa considere ca inadmisibil un proces asupra unui presupus genocid comis cu peste un secol in urma pe teritoriul unde se regaseste astazi statul Namibia, dupa ce doua grupuri etnice africane au dat in judecata Germania la New York, relateaza dpa.Pozitia…

- Cel putin patru indivizi au atacat, luni, una dintre principalele academii militare din Afganistan, iar cel putin un militar a murit si alti trei au fost raniti in urma confruntarilor, a anuntat un reprezentant al Ministerului de Aparare din Kabul, relateaza site-ul postului France 24.

- Ministrul german de externe, Sigmar Gabriel, l-a contactat telefonic luni pe omologul sau turc, Mevlut Cavusoglu, pentru a-i aduce la cunostinta preocuparea sa in legatura cu escaladarea situatiei din nord-vestul Siriei si cu un posibil impact umanitar asupra populatiei civile locale, relateaza agentia…

- Cetateanul roman ranit in incidentul produs la New York, ca urmare a unei altercatii stradale cu focuri de arma, a fost transportat in regim de urgenta la un spital din proximitate, unde i-au fost acordate ingrijiri medicale, starea sa de sanatate fiind stabila, anunta Ministerul de Externe, la solicitarea…

- Kurzii sirieni au facut apel luni la coalitia internationala sub comanda SUA ce lupta impotriva gruparii Stat Islamic (SI) ''sa-si asume responsabilitatile'' in ce priveste ofensiva militara turca impotriva enclavei Afrin din nordul Siriei, ofensiva lansata de Ankara acum trei zile,…

- Yildirim a spus ca scopul este de a stabili o „zona sigura" pe o suprafata de 30 de kilometri pe teritoriul Siriei. Turcia a inceput operatiunea impotriva militiei kurde YPG sambata, cu atacuri aeriene in regiunea Afrin. Aceasta operatiune a Turciei risca cresterea tensiunilor cu Statele Unite ale Americii,…

- Navalnii, un critic aprig al regimului Putin, a afirmat ca va face un apel la boicotarea alegerilor prezeidentiale. ”Acestea nu sunt alegeri si rolul meu va fi de a le explica oamenilor ca aceasta procedura are rolul doar al realegerii lui Putin. Vom demonstra asta si voi convinge oamenii ca este…

- Doar printr-o minune un baietel nou-nascut a supravietuit dupa ce mama sa l-a nascut intr-o hazna si ...l-a lasat acolo. S-a intamplat, in aceasta dimineata, in comuna Nicolae Balcescu din judetul Constanta. Dupa ce i-a dat viata bebelusului, tanara de 20 de ani a intrat in casa fara sa le spuna o vorba…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a spus, sâmbata, la ceremonia organizata la aniversarea a 450 de ani de la recunoasterea libertatii religioase în Transilvania prin Edictul de la Turda, ca spera ca acum, în secolul XXI, când pentru pastrarea identitatii maghiarii cer dreptul sa…

- "Cu regret, constatam ca acest document discrimineaza in mod clar presa rusa. Aceasta este un nou atac dus impotriva Rusiei al majoritatii parlamentare. Din punctul nostru de vedere, confirmand angajamentul international privind principiul reciprocitatii, ne rezervam dreptul de a lua masuri", a declarat…

- Moscova isi rezerva dreptul la masuri de raspuns in contextul adoptarii in Republica Moldova a unei legi de modificare a Codului audiovizualului (legea anti-propaganda), care restrictioneaza difuzarea canalelor tv rusesti, a declarat joi purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus, Maria…

- Ministerul sud-coreean de Externe a precizat, marti, ca Seulul ia in calcul ridicarea temporara a unor sanctiuni impuse Coreei de Nord pentru a permite accesul nord-coreenilor la Olimpiada de iarna de la Pyeongchang ce va avea loc in luna februarie, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.…

- Un numar greu de determinat de protestatari (peste 40 000 dupa estimarile Ministerului de Externe din Iran) au ieșit in strada pentru a-și manifesta nemuțumirea fața de starea actuala de lucruri. Cine sunt și ce vor aceștia nu este cu totul clar, mai ales in condițiile in care regimul de la…

- Presedintele SUA Donald Trump, care si-a manifestat sprijinul pentru manifestatiile care au loc de joi in Iran, ar face mai bine sa se ocupe de "milioanele de persoane fara adapost si infometate" din SUA, a afirmat marti un purtator de cuvant al Ministerului de Externe iranian, relateaza AFP.…

- Sistemele antibalistice instalate de SUA în România si Polonia constituie încalcari ale Tratatului fortelor nucleare intermediare, acuza Ministerul rus de Externe, denuntând montarea unor elemente antiracheta în Japonia si avertizând ca Rusia va lua masuri militare…

- Maria Zakharova, purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, a declarat, joi, ca activitatea distructiva din Siria a unelor state occidentale contravine pozitiei acestora cu privire la lupta impotriva terorismului, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Decizia recenta a Japoniei de a desfasura un sistem american de aparare antiracheta va afecta relatiile Moscovei cu Tokio si este o incalcare de catre Washington a unui tratat de baza privind controlul armelor, a declarat joi purtatoarea de cuvint a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, relateaza…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, considera ca in privinta unei decizii referitoare la mutarea Ambasadei Romaniei din Israel la Ierusalim trebuie facuta o analiza la nivelul Ministerului de Externe, subiectul urmand sa fie discutat si in coalitia de guvernare."Trebuie facuta…

- Seful diplomatiei britanice Boris Johnson incearca vineri, impreuna cu omologul sau rus Serghei Lavrov, sa depaseasca ani de tensiuni si sa gaseasca un teren de intelegere pe tema Coreei de Nord, programului nuclear iranian si viitorului Siriei, relateaza AFP conform News.ro . Johnson a fost primit…

- Un purtator de cuvant al Ministerului nord-coreean de Externe a declarat joi ca Phenianul nu are legatura cu niciun atac cibernetic, acesta fiind primul raspuns al Coreei de Nord dupa ce Statele Unite au acuzat-o public pentru un atac cibernetic la scara mondiala, informeaza Reuters. …

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, un politician prorus, a condamnat vehement, luni seara, decizia Ministerului moldovean de Externe de chemare la consultari pe termen nedeterminat a ambasadorului din Rusia, Andrei Neguta.

- In urma cu puțin timp, un barbat de 65 de ani din Runcu Salvei a ajuns la spital, dupa ce a fost implicat intr-un accident cu ATV-ul. Totul s-a intamplat in centrul comunei. Viața barbatului nu este pusa in pericol.

- Viitorul cancelar austriac, conservatorul Sebastian Kurz, a reafirmat sambata angajamentul european al guvernului pe care il formeaza cu extrema-dreapta. Totodata, Kurz a apreciat ca UE ar trebui sa le acorde o mai mare libertate statelor membre. In precedenta perioada in care extrema-drepta a guvernat…

- Doi frati gemeni din comuna suceveana Ipotesti au fost implicati intr-o altercatie intr-o statie de metrou din capitala Belgiei. Unul dintre ei a fost omorat, iar celalalt a ajuns in stare grava la spital.

- Rusia a inceput sa-și retraga trupele din Siria, dupa ce Vladimir Putin a cerut acest lucru Ministerului Apararii de la Moscova. Liderul de la Kremlin a dat acest ordin in timpul unei vizite neanuțate la baza aeriana rusa Hmeymim din Siria, relateaza BBC News. Interventia Moscovei in aceasta țara a…

- "Ordon Ministerului Apararii si sefului Statului Major sa inceapa retragerea grupului militar rus spre locatii permanente", a declarat presedintele in cursul unei vizite efectuate luni la baza aeriana Hmeymim din Siria. Putin s-a intalnit in cursul vizitei cu presedintele sirian Bashar al-Assad,…

- Romanii din imobilul din Germania care a luat foc sunt in siguranța Foto: MAE. Cei 10 cetateni români cazati în imobilul din Germania care a luat foc, ieri, sunt în siguranta - anunta Consulatul României la Bonn. O echipa consulara s-a deplasat în…

- China este "extrem de ingrijorata" si "se opune cu tarie" noului test de racheta nord-coreean, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe de la Beijing, care a indemnat totodata Phenianul sa se abtina de la escaladarea tensiunilor, transmit dpa si Reuters."China indeamna…

- Presedintele american Donald Trump l-a informat pe omologul sau turc, Recep Erdogan, ca Statele Unite nu vor mai furniza arme militiilor kurde din Siria care lupta împotriva retelei teroriste Stat Islamic, a declarat Mevlut Cavusoglu, ministrul de Externe de la Ankara, relateaza postul France…

- Rusia a acuzat, joi, SUA ca împing Coreea de Nord catre ”o catastrofa” prin înscrierea acestei țari pe lista statelor care susțin terorismul „Astfel de actiuni, care împing situatia pe marginea prapastiei, risca sa se încheie cu o mare catastrofa,…

- Din 1924, aceasta parada marcheaza debutul sarbatorilor de sfarșit de an din Statele Unite. In ciuda unor temperaturi foarte scazute, peste 3,5 milioane de persoane sunt așteptate pe traseul defilarii pe parcursul intregii zile de joi, potrivit presei americane, pentru a-i aplauda pe cei peste 8.000…

- Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) au pus sechestru pe averea persoanelor urmarite penal din dosarul „Tel Drum”, intre persoanele vizate de masura anchetatorilor numarandu-se si Liviu Dragnea, au declarat surse judiciare. Liderul PSD a confirmat astazi ca se va prezenta la sediul DNA…

- Atac sinucigaș in nordul Irakului. 21 de persoane și-au pierdut viața și cateva zeci au fost ranite in atentatul care a avut loc in orașul kurd Tuz Khurmatu, scrie AFP. Atentatul sinucigaș cu mașina a avut loc, marți seara, in orașul Tuz Khurmatu, situat la nord de Baghdad. Atacul a avut loc intr-o…

- Serghei Lavrov, ministrul de Externe al Rusiei, a declarat, marti, ca Statele Unite se folosesc de gruparile teroriste pentru a-si atinge propriile obiective, adaugand ca exista mari probleme in ceea ce priveste condamnarea retelelor teroriste, relateaza site-ul agentiei Tass. Ministrul…

- "Salut si sustin (decizia SUA) intrucat creste presiunea asupra Coreei de Nord", a declarat premierul nipon Shinzo Abe, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters. Ministerului de Externe de la Seul a transmis ca se asteapta ca masura sa contribuie la denuclearizarea pe cale pasnica a…

- Cel putin 26 de persoane au fost ucise vineri in estul Siriei intr-un atentat cu masina-capcana impotriva unor persoane stramutate, atac atribuit gruparii Stat Islamic, relateaza AFP si Reuters, potrivit antena3.ro.

- Incidentul s-a produs in zona Khair Khana din Kabul, in fata unei sali de nunti, potrivit agentiei Dpa. In apropierea locului unde s-a produs explozia se desfasura un miting politic la care participau sustinatori ai liderului regional Atta Mohammad Noor, guvernatorul provinciei Balkh si…

- Theresa May a facut cele mai puternic atac la adresa lui Vladimir Putin, acuzand Moscova de ingerința in cadrul alegerilor, dar și de campanii de spionaj cibernetic. Premierul britanic a afirmat ca liderul rus incearca sa „submineze societațile libere”, prin difuzarea unor „informații false și imagini…