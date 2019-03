Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul de Informații și Securitate si Politia au fost puse pe jar aseara de un apel la 112 care anunta ca la Basarabeasca se pregateste un atentat terorist.Autorul este un individ din Capitala, care s-a prezentat drept locotenent inferior.

- Sute de persoane s-au adunat, sâmbata, în centrul orasului Paris, în cadrul unui nou protest al miscarii „Vestele galbene”, care denunta degradarea nivelului de trai în Franta, informeaza Mediafax citând BFMTV.com si Le Figaro. Mitinguri de protest au fost programate…

- Președintele de la Caracas, Nicolas Maduro, a sugerat ca liderul opoziției din Venezuela, Juan Guaido, ar putea fi arestat în momentul întoarcerii din vizita în Columbia, informeaza agenția de știri DPA, citata de Mediafax."Nu poate ca pur și simplu sa vina și sa plece.…

- Aliny Mendes, 39 de ani, din Streatham, Marea Britanie, iși luase copiii de la școala cand a fost atacata, in plina zi, de un barbat care a sarit dintr-un jeep. Ea se mutase recent in zona, dupa ce s-a desparțit de soțul ei. Doi barbați au fost arestați in legatura cu uciderea femeii. Poliția crede…

- LINFIELD - GLENTORAN Liderul din Irlanda de Nord continua cursa pentru titlu in fata locului 9, Glentoran. Credem ca echipa gazda va ataca din primul minut si atacul, 54 de goluri in 26 de meciuri, isi va face datoria si va asigura cele 3 puncte. Oaspetii vin cu o defensiva destul de subreda, 36 de…

- Trei frați din Barlad au ajuns, in regim de urgența, intr-un centru de protecție a copilului, dupa ce cel mai mare dintre copii a sunat la numarul de urgența și a cerut intervenția poliției din cauza scandalurilor din familie. Cu mama plecata in strainatate și tatal recidivist, ajuns din nou in spatele…

- Trei turiști vietnamezi au fost uciși vineri intr-o explozie cu bomba artizanala ce a vizat un autocar cu turisti, in zona piramidelor, la periferia sud-vestica a capitalei egiptene. Ghidul lor egiptean a fost ranit in atac si a murit din cauza ranilor, au informat autoritatile egiptene. In…

- Davor Dragicevic, liderul unui grup care organizeaza de noua luni manifestatii la Banja Luka, in nordul Bosniei, cerand sa se puna adevarul in legatura cu moartea fiului sau David, a fost eliberat miercuri dupa 24 de ore de la arestarea sa, relateaza AFP si DPA, informeaza Agerpres.Dragicevic…