- Liderul Hezbollahului libanez, Hassan Nasrallah, a afirmat luni ca miscarea sa "nu mai are o linie rosie" in confruntarea sa cu Israelul, amenintand sa loveasca statul evreu "in profunzime" in teritoriul sau, noteaza AFP. El s-a exprimat in cursul unui discurs televizat la o zi dupa un…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a avertizat marti Hezbollah si statul libanez sa 'aiba grija' la declaratiile si actiunile lor, dupa ce liderul miscarii siite a promis o riposta la orice atacuri israeliene in Liban si Siria, transmit AFP si dpa. 'Aveti grija la ce spuneti…

- Seful miscarii fundamentaliste siite Hezbollah, Hassan Nasrallah, a amenintat duminica Israelul cu represalii dupa un atac armat cu drone impotriva bastionului puternicei grupari armate la Beirut, potrivit AFP. 'Ceea ce s-a intamplat (sambata seara) este un atac cu drone kamikaze impotriva unei tinte…

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo a exprimat, într-o conversație telefonica avuta cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, susținerea SUA fața de dreptul Israelului de a se apara în fața amenințarii venite din partea Iranului, a informat duminica Departamentul de Stat, scrie Mediafax,…

- Considerand ca avionul respectiv reprezenta o amenintare iminenta, fortele israeliene de la sol au lansat proiectile catre acesta pana si-au dat seama ca este vorba despre un avion israelian, a explicat o purtatoare de cuvant a armatei Israelului.Nu au fost raportate persoane ranite in…

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat sambata ca "nu este impresionat" de un discurs al sefului Hezbollah, Hassan Nasrallah, in care liderul siit libanez a amenintat Israelul, relateaza AFP. Nasrallah a vorbit vineri la televiziune, in cadrul unei ceremonii care marca…

- “Departamentul constructii”: sub acest nume, Hamas a creat o unitate care actioneaza în strainatate, în special în Liban si Turcia, cu scopul de a achizitiona si de a dezvolta arme tehnologic avansate pentru a lovi Israelul de pe mai multe fronturi în cazul unui nou…