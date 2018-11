Stiri pe aceeasi tema

- NATO a chemat la retinere dupa ce Ucraina a acuzat garzile de coasta ruse ca au deschis focul asupra a trei dintre navele sale care au incercat sa treaca prin Stramtoarea Kerci dintre Marea Neagra si Marea...

- Ucraina va avea in vedere posibilitatea suspendarii statutului de membru al Interpol, daca la șefia organizatiei internaționale va fi ales un reprezentant al Rusiei, a anunțat astazi ministrul afacerilor interne al Ucrainei, Arsen Avakov, pe site-ul instituției pe care o conduce. Potrivit lui Avakov,…

- Parlamentul a audiat si a aprobat vineri, 16 noiembrie, raportul Comisiei parlamentare de ancheta privind posibila imixtiune din partea Fundatiei Open Dialog, condusa de catre Ludmila Kozlowska, in politica interna a Republicii Moldova. Initiatorii Comisiei spun ca fundatia respectiva ar fi finantat…

- Rusia nu are niciun motiv sa puna la indoiala afirmatiile regelui si printului mostenitor ai Arabiei Saudite care neaga orice implicare in uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi, a transmis Kremlinul vineri, informeaza Reuters si TASS preluate de Agerpres. "Exista declaratia oficiala a regelui,…

- Rusia a ”sarbatorit” ieri in mod diferit ziua de nastere a liderului sau national. Unii cetateni rusi au afisat bannere care il critica pe Vladimri Putin, altii l-au felicitat. De ziua sa (7 octombrie), Vladimir Putin a petrecut in mod tradițional „cu familia, rudele și prietenii”, potrivit unui anunt…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a avut o intrevedere cu omologul sau rus, Vladimir Putin, si intentioneaza sa efectueze o vizita oficiala in Rusia la sfarsitul lunii octombrie, informeaza site-ul agentiei Tass.

- Pesta porcina africana ar fi putut sa ajunga in China din Uniunea Europeana, a anuntat marti agentia pentru siguranta in agricultura din Rusia, citand rezultatele cercetarilor proprii, transmite Reuters, conform news.ro.Organizatia pentru Agricultura si Alimente a Natiunilor Unite (FAO) a…

- Premierul Armeniei, Nikol Pasinian, a declarat ca planuieste sa efectueze o vizita in Rusia in viitorul apropriat, in cadrul caruia sa discute cu presedintele rus Vladimir Putin, relateaza site-ul agentiei Tass.