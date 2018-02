Stiri pe aceeasi tema

- Un reprezentant de la Ministerul irakian de Interne afirma ca liderul gruparii Statul Islamic (SI) este in viata si primeste ingrijiri intr-un spital de campanie in nord-estul Siriei, dupa ce a fost ranit in raiduri aeriene, relateaza AFP conform News.ro . ”Avem informatii indubitabile si documente…

- Mevlut Cavusoglu, ministrul de Externe al Turciei, a declarat, luni, ca relatiile dintre Ankara si Washington au ajuns intr-un ”punct critic” din cauza sustinerii pe care o acorda Statele Unite kurzilor din Siria, relateaza site-ul agentiei Anadolu. ”Relatiile cu Statele Unite sunt intr-un…

- Rusia este ingrijorata de ultimele evenimente din Siria si face apel apel la calm catre toate taberele implicate pentru a evita o escaladare a situatiei, se arata intr-un comunicat al Ministerului de Externe de la Moscova, citat de Reuters.

- Unul dintre cei doi militanti britanici ai organizatiei teroriste Stat Islamic a incercat sa ajunga in Turcia inainte de a fi capturat de fortele kurde din Siria, a informat, vineri, un membru al Fortelor , relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Initiativa rusa de organizare la Soci a unui asa-numit „Congres al Dialogului National al Siriei“, in perioada 29-30 ianuarie, s-a dovedit un adevarat esec, dupa ce o mare parte a opozitiei siriene a boicotat reuniunea, iar participantii l-au huiduit din plin pe ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov,…

- Ministrul francez de externe, Jean-Yves Le Drian, a afirmat miercuri ca aproximativ 100 de jihadisti francezi au fost arestati catre fortele kurde care lupta impotriva gruparii Stat Islamic (SI) in nord-estul Siriei, relateaza AFP si DPA. ''Ni s-a spus ca circa o suta de jihadisti francezi au fost…

- Luna trecuta, Turcia a lansat campania aeriana și terestra "Ramura de maslin" impotriva milițiilor kurde YPG, in regiunea nordica Afrin. Acest lucru a determinat Iranul sa solicite președintelui turc Erdogan sa opreasca ofensiva sa militara devastatoare, care s-a soldat cu mai multe victime in ultimele…

- Cinci membrii ai echipajului unui tanc al armatei turce au fost uciși atunci cand vehiculul lor blindat a fost distrus de militanți kurzi din „Unitațile Populare de Protectie”( YPG) sambata aceasta in regiunea Afrin din nord-vestul Siriei, a declarat un purtator de cuvant al armatei turce.

- Interpol a alcatuit o lista a militantilor Stat Islamic care ar fi ajuns in Italia si a trimis-o la sfarsitul anului 2017 Ministerului de Interne de la Roma. Autoritatile italiene au alertat agentiile antiterorism din numeroase alte tari europene. Suspectii sunt cetateni tunisieni, unii fiind inregistrati…

- Mevlut Cavusoglu, ministrul turc de Externe, a declarat ca Ankara considera drept "insultatoare" afirmatiile presedintelui francez Emmanuel Macron privind ofensiva Turciei in Afrin, dupa ce liderul de la Paris a avertizat Ankara sa nu transforme operatiunea intr-o scuza pentru invazia Siriei.

- Seful diplomatiei germane a anuntat joi ca a cerut NATO sa deschida discutii in cadrul Aliantei Nord-Atlantice in urma unei controversate interventii turce in nordul Siriei impotriva unei militii kurde, relateaza AFP. ”I-am cerut secretarului general al NATO (Jens Stoltenberg) sa se discute, de asemenea,…

- Presedintele american Donald Trump i-a cerut, miercuri, omologului sau turc Recep Tayyip Erdogan sa limiteze operatiunile militare in nordul Siriei si l-a avertizat sa nu provoace o confruntare intre fortele turce si cele americane, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat a afirmat ca declarația Rusiei despre implicarea Statelor Unite in inceputul operațiunii turcești impotriva kurzilor sirieni nu este altceva decat propaganda, transmite Vocea Americii. Comentand declarațiile Ministerului rus de Externe ca Statele Unite…

- Ofensiva, lansata sambata de catre armata turca impreuna cu rebeli sirieni pro-Ankara, vizeaza militia kurda siriana Unitatile de aparare a poporului (YPG), considerata de catre Turcia ca fiind ''terorista'', dar care a fost in prima linie a frontului in lupta impotriva jihadistilor in Siria.''Decretam…

- Jim Mattis, secretarul american al Apararii, a declarat, marti, ca operatiunile militare aeriene si terestre ale Turciei din nordul Siriei intrerup eforturile internationale duse impotriva retelelor teroriste Stat Islamic si al-Qaida, relateaza The Associated Press.

- SUA este preocupata de ofensiva Turciei din Siria de nord si le cere ambelor puteri sa dea dovada de retineri, a afirmat secretarul de stat Rex Tillerson, luni, potrivit Reuters. Avioane militare si tancuri sustin o ofensiva lansata duminica asupra enclavei kurde din Afrin, ce vizapozitiile de protectie…

- Ministrul german de externe, Sigmar Gabriel, l-a contactat telefonic luni pe omologul sau turc, Mevlut Cavusoglu, pentru a-i aduce la cunostinta preocuparea sa in legatura cu escaladarea situatiei din nord-vestul Siriei si cu un posibil impact umanitar asupra populatiei civile locale, relateaza agentia…

- Kurzii sirieni au facut apel luni la coalitia internationala sub comanda SUA ce lupta impotriva gruparii Stat Islamic (SI) ''sa-si asume responsabilitatile'' in ce priveste ofensiva militara turca impotriva enclavei Afrin din nordul Siriei, ofensiva lansata de Ankara acum trei zile, relateaza AFP…

- Statele Unite incearca sa infiinteze "structuri alternative de autoritate" in Siria, incalcand angajamentele privind respectarea integritatii teritoriale siriene, acuza Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, citat de site-ul agentiei Reuters.

- Consiliul National de Securitate al Turciei a declarat miercuri ca Ankara va raspunde imediat oricarei amenintari din vestul Siriei si nu va permite formarea unei "armate teroriste" la frontiera, informeaza Reuters. Dupa o sedinta a guvernului, vicepremierul Bekir Bozdag a lansat un avertisment similar,…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a spus, sâmbata, la ceremonia organizata la aniversarea a 450 de ani de la recunoasterea libertatii religioase în Transilvania prin Edictul de la Turda, ca spera ca acum, în secolul XXI, când pentru pastrarea identitatii maghiarii cer dreptul sa…

- Purtatorul de cuvant al Pentagonului, Adrian Rankine-Galloway, a declarat, marti, ca "orice sugestie ca SUA sau fortele de coalitie ar fi avut un rol in atacarea bazelor militare ruse este nefondata si absolut iresponsabila". Ministerul Apararii rus a anuntat, luni, ca militantii teroristi…

- Presedintele SUA Donald Trump, care si-a manifestat sprijinul pentru manifestatiile care au loc de joi in Iran, ar face mai bine sa se ocupe de "milioanele de persoane fara adapost si infometate" din SUA, a afirmat marti un purtator de cuvant al Ministerului de Externe iranian, relateaza AFP.…

- Maria Zakharova, purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, a declarat, joi, ca activitatea distructiva din Siria a unelor state occidentale contravine pozitiei acestora cu privire la lupta impotriva terorismului, relateaza site-ul agentiei Tass.

- In Irak si in Siria se afla in prezent mai putin de 1.000 de combatanti ai gruparii Stat Islamic (SI), respectiv o treime din numarul estimat in urma cu numai trei saptamani, a indicat miercuri coalitia internationala sub comanda SUA care lupta impotriva organizatiei extremiste sunite, relateaza…

- Irakul si Siria au declarat amandoua, in ultimele saptamani, victoria impotriva gruparii Stat Islamic, dupa un an in care armatele celor doua tari, o serie de aliati straini si diverse forte locale i-au alungat pe jihadisti din toate orasele si satele care formau candva autoproclamatul lor ''califat''.SUA…

- Seful diplomatiei britanice Boris Johnson incearca vineri, impreuna cu omologul sau rus Serghei Lavrov, sa depaseasca ani de tensiuni si sa gaseasca un teren de intelegere pe tema Coreei de Nord, programului nuclear iranian si viitorului Siriei, relateaza AFP conform News.ro . Johnson a fost primit…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a estimat ca razboiul din Siria contra gruparii Stat Islamic (SI) va fi "castigat pana la mijlocul, sfarsitul lui februarie", dar atunci "va trebui" discutat cu Bashar al-Assad, transmite AFP. "Pe 9 decembrie, premierul irakian (Haider al-Abadi) a anuntat victoria…

- ''Nu au existat reduceri semnificative ale efectivelor forțelor ruse dupa anunțurile anterioare privind planificata retragere din Siria'', a declarat maiorul Adrian Rankine-Galloway, purtator de cuvant al Pentagonului.Președintele Vladimir Putin a ordonat luni, cu prilejul unei vizite surpriza…

- "Ordon Ministerului Apararii si sefului Statului Major sa inceapa retragerea grupului militar rus spre locatii permanente", a declarat presedintele in cursul unei vizite efectuate luni la baza aeriana Hmeymim din Siria. Putin s-a intalnit in cursul vizitei cu presedintele sirian Bashar al-Assad,…

- Ministerul rus al Apararii a condamnat, duminica, declaratiile ministrului francez de Externe, Jean-Yves Le Drian, potrivit caruia Rusia si-a atribuit in mod nedrept victoria impotriva organizatiei teroriste Stat Islamic in Siria, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Germania nu sustine decizia SUA privind Ierusalimul. Germania nu sustine decizia Administratiei Donald Trump de a recunoaste orasul Ierusalim drept capitala a Israelului, a declarat miercuri cancelarul german Angela Merkel, relateaza Agerpres . „Guvernul german nu sustine aceasta decizie, pentru ca…

- Presedintele SUA Donald Trump a anuntat, miercuri seara, ca recunoaste orasul Ierusalim drept capitala a Israelului, transmite Mediafax . Donald Trump a argumentat ca in ultimele decenii presedintii Statelor Unite au evitat, din diverse ratiuni, sa recunoasca Ierusalimul drept capitala a Israelului.…

- ”Vom mentine angajamentul nostru pe teren atat timp cat este necesar, pentru a ne sustine partenerii si a impiedica reintoarcerea gruparilor teroriste in aceasta tara. Sprijinul SUA nu se va incheia pana cand Stat Islamic nu va fi complet infrant”, a afirmat purtatorul de cuvant al Pentagonului.…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat, luni, ca aproape intreg teritoriul Siriei a fost eliberat de sub ocuparea miscarilor teroriste, precizand, totodata, ca Moscova va contribui la reconstructia Siriei, relateaza site-ul agentiei de stiri Tass, citat de Mediafax . Declaratiile presedintelui rus…

- Andrei Kelin, directorul Departamentului pentru Cooperare Europeana din cadrul Ministerului rus de Externe, a acuzat, luni, Statele Unite ca exercita presiuni asupra statelor din Balcani pentru a le forta sa adere la NATO, relateaza agentia de presa Ria Novosti.

- Ministerul rus al Apararii a informat luni ca aviatia sa a efectuat zeci de misiuni de sustinere a militiilor, in special kurde, din estul Siriei, afirmand ca regiunea urmeaza sa fie eliberata in curand de jihadisti, transmite AFP. Acest comunicat a fost dat publicitatii la o zi dupa o declaratie…

- Reluand obisnuitul discurs folosit pentru astfel de luari de pozitie, directorul Departamentului pentru cooperare europeana din cadrul Ministerului de Externe al Federatiei Ruse, Andrei Kelin, considera ca Statele Un...

- "Intalnirea s-a axat pe exprimarea hotararii de a dezvolta in continuare cooperarea dintre cele doua tari, in special in sectorul economic, comercial si de aparare. Cei doi premieri si-au exprimat satisfactia fata de situatiile bilaterale si regionale dintre Turcia si Marea Britanie ca doua tari…

- Presedintele american Donald Trump l-a informat pe omologul sau turc, Recep Erdogan, ca Statele Unite nu vor mai furniza arme militiilor kurde din Siria care lupta împotriva retelei teroriste Stat Islamic, a declarat Mevlut Cavusoglu, ministrul de Externe de la Ankara, relateaza postul France…

- Serghei Lavrov, ministrul de Externe al Rusiei, a declarat, marti, ca Statele Unite se folosesc de gruparile teroriste pentru a-si atinge propriile obiective, adaugand ca exista mari probleme in ceea ce priveste condamnarea retelelor teroriste, relateaza site-ul agentiei Tass. Ministrul…

- "Salut si sustin (decizia SUA) intrucat creste presiunea asupra Coreei de Nord", a declarat premierul nipon Shinzo Abe, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters. Ministerului de Externe de la Seul a transmis ca se asteapta ca masura sa contribuie la denuclearizarea pe cale pasnica a…

- Cel putin 26 de persoane au murit, vineri, în urma unui atac cu masina-capcana comis de organizatia Stat Islamic, în provincia Deir Ezzor din Siria. Atentatul a vizat un grup de persoane stramutate. 12 copii se numara printre victime. „Zeci de persoane au fost ranite si…

- ”SI a pierdut 95% din teritoriile pe care le controla in Irak si in Siria de la constituirea acestei coalitii, in 2014”, a anuntat Brett McGurk, emisarul special american pe langa coalitia internationala, intr-un comunicat publicat in urma acestei reuniuni care a avut loc miercuri seara in Iordania.…

- Dupa mai bine de o luna și jumatate de la solicitarea facuta catre ambasadorul Republicii Moldova în Ucraina, Ruslan Bolbocean, în care l-am rugat sa comenteze intenția Ucrainei de a scoate la privatizare Complexul Hidroenergetic Nistrean, am primit urmatorul raspuns: "MAEIE nu cunoaște…