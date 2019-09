Liderul grupării armate columbiene Los Pelusos a fost lichidat, anunţă preşedintele Ivan Duque Gruparea este una dintre cele mai cunoscute organizatii criminale din Columbia si a fost implicata in lupte in care erau angajati mii de oameni, in zone de-a lungul frontierei de est a acestei tari cu Venezuela. Luis Antonio Quintero, alias Pacora, 49 de ani, era un fost rebel de extrema stanga ce avea in subordinea lui circa 440 de membri, a precizat guvernul columbian. El era cautat sub acuzatia de terorism si crima si a fost localizat joi in provincia Norte de Santander. 'Este clar ca vom lichida in totalitate aceasta grupare', si-a exprimat Duque convingerea intr-un comunicat emis din SUA,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Donald Trump isi consolideaza sprijinul oferit liderului opoziției din Venezuela, Juan Guaido, laudand liderii latino-americani care l-au sprijinit, stimuland finanțarea de ajutoare umanitare și impiedicand accesul membrilor guvernului de la Caracas in SUA, potrivit Reuters,…

- Presedintele american Donald Trump a negat luni ca ar fi conditionat acordarea unui ajutor militar de milioane de dolari Ucrainei de declansarea unei anchete din partea Kievului asupra fostului vicepresedinte SUA Joe Biden si a familiei sale, informeaza agentia de presa EFE si numeroase media ucrainene,…

- Liderul venezuelean Nicolas Maduro a declarat joi ca nu va participa la Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite care va avea loc la finalul lunii septembrie la New York si a precizat ca-i va trimite ca reprezentanti pe vicepresedinta Delcy Rodriguez si pe ministrul de externe, Jorge Arreaza,…

- Liderul venezuelean Nicolas Maduro a declarat joi ca nu va participa la Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite care va avea loc la finalul lunii septembrie la New York si a precizat ca-i va trimite ca reprezentanti pe vicepresedinta Delcy Rodriguez si pe ministrul de externe, Jorge Arreaza,…

- Președintele american Donald Trump a informat joi ca ia în considerare înca zece candidați pentru a îl înlocui pe John Bolton în funcția de consilier prezidențial pe probleme de securitate, relateaza Mediafax citând site-ul agenției Reuters. Liderul de la Casa…

- "Daca vreti pace si suveranitate, fiti pregatiti sa le aparati", a declarat Maduro intr-un discurs sustinut in fata militarilor, la Caracas.Dat fiind tensiunile dintre tarile vecine, Maduro a ordonat prezenta tuturor unitatilor la frontiera in stare de alerta si a anuntat o serie de exercitii…

- Soldatul si-a pierdut viata dupa ce membri ai frontului Domingo Lain Saenz din cadrul ELN au actionat un dispozitiv exploziv, au precizat autoritatile intr-un comunicat.Evenimentul s-a produs atunci cand militarii inspectau zona si o ascunzatoare folosita de gherila in satul Caracoles.In…

- Donald Trump a declarat duminica ca 'ura' nu-si are locul in SUA, a doua zi dupa doua atacuri armate soldate cu 29 de morti si zeci de raniti, pe care le-a pus pe seama unei 'probleme de maladie mentala'. 'Nu exista loc pentru ura in tara noastra', a declarat presedintele american la New Jersey,…