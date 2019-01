Stiri pe aceeasi tema

- ”Dr. Jurgen Porr mulțumește UDMR pentru invitație și transmite ca nu va participa la congresul UDMR. Printr-un email a transmis UDMR ca le dorește „succese in continuare” in compania tovarașilor de drum Dragnea și Tariceanu. Porr: este inadmisibil ca UDMR susține masurile luate de coaliția de guvernare…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, se declara convins ca Romania va face fata mandatului de presedinte al Consiliului Uniunii Europene. El comenteaza și ceremonia de la Ateneu, spunand ca invitațiile au fost trimise foarte tarziu și ca evenimentul putea fi organizat mai bine.

- La alegerile care vor avea loc in 22-23 februarie, la Cluj, Kelemen Hunor va candida pentru un nou mandat. Decizia filialei UDMR Timiș este de a-l susține in acest demers. Reprezentanții UDMR Timiș au luat aceasta decizie nu numai pentru ca Kelemen Hunor a adus echilibru in uniune, ci și pentru ca,…

- Vladimir Putin a denuntat joi vointa Occidentului de a frana ”ascensiunea puterii” si ”dezvoltarea” Rusiei si a promis un nou val de crestere economica in tara sa, in conferinta sa de presa anuala, relateaza AFP, potrivit news.ro.citește și: Kelemen Hunor, atac dur la adresa premierului:’Ati…

- Hungarian Democratic Union of Romania (UDMR) head Kelemen Hunor on Thursday stated that the Opposition doesn't have a governing programme with a proposed Prime Minister, and the Union will prepare such programme in the spring and it will also bring a proposal for a Prime Minister at that point.Read…

- ​Cele 8 puncte suplimentare din raportul MCV trebuie discutate, iar Parlamentul și Guvernul vor trebui sa ia o decizie fie chiar prin asumarea raspunderii asupra legilor justiției și asupra codurilor penale, crede președintele UDMR, Kelemen Hunor. El a mai spus ca este posibil ca MCV sa nu fie ridicat…

- Hungarian Democratic Union of Romania (UDMR) leader Kelemen Hunor on Thursday stated that Manfred Weber, designated candidate on behalf of the EPP to the presidency of the European Commission, is the most credible candidate to support the case of the citizens belonging to the national minorities…

- Este oficial! S-a stabilit data la care Romania va adopta moneda euro. Ministrul Finantelor Publice, Eugen Orlando Teodorovici, a afirmat ca s-a decis anul de cand Romania va trece la moneda euro, iar intreg calendarul va fi prezentat saptamana viitoare. „In 2024. Asa este calendarul oficial”, a spus…