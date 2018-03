Stiri pe aceeasi tema

- "Secretarul Comertului, Wilbur Ross, va purta discutii cu reprezentanti ai Uniunii Europene despre eliminarea taxelor imense si barierelor pe care europenii le folosesc impotriva Statelor Unite. Este vorba de masuri incorecte fata de fermierii si producatorii americani", a transmis Donald Trump luni…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat sambata ca va excepta Uniunea Europeana de la taxele vamale asupra otelului si aluminiului daca aceasta va renunta la propriile bariere impuse produselor americane, relateaza AFP, preluata de Agerpres. Taxele vamale de 25% asupra importurilor de…

- UBS isi va muta staff-ul din Londra in alte birouri din Uniunea Europeana, printre care si Frankfurt, sustinand ca lipsa unui acord de tranzatiei va rezulta in „schimbari semnificative” ale operatiunilor entitatii, potrivit The Independent. Gigantul elvetian a transmis in raportul anual…

- Majoritatea produselor pe care SUA le exporta catre UE, de la untul de arahide si blugii Levi’s, la sucul de portocale și motocicletele Hardley Davidson, vor fi taxate “semnificativ”, daca Donald Trump pune in aplicare amenințarile de a impune tarife vamale pe importurile de otel si…

- Ministrii de externe din cele trei tari baltice, membre ale NATO, se afla in vizita la Washington pentru a le cere liderilor occidentali sa ia in serios amenintarile Rusiei, pe care le considera a fi la un nivel "nemaiintalnit" din anii '30 si '40. Sefii diplomatiilor estona, letona…

- Statele Unite și Germania cer Rusiei sa inceteze participarea la bombardamentele Goutei de Est din Siria și sa convinga regimul Bashar al Assad sa opreasca operațiunile ofensive impotriva populației civile, se arata in declarația Administratiei Cancelariei germane, in urma unei conversații telefonice…

- Statele Unite ale Americii vor impune incepand de saptamana viitoare tarife suplimentare la importurile de otel si aluminiu, a anuntat joi seara presedintele Donald Trump, citat de postul CNBC.

- Hackeri rusi au reusit sa patrunda in reteaua de date a doua ministere germane, dezvaluie miercuri surse apropiate serviciilor de informatii citate de DPA. Potrivit DPA; atacul a fost comis de grupul rus de hackeri APT28 – cunoscut si sub numele de Fancy Bear sau Tsar Team, despre care multi experti…

- Mexic si SUA au renuntat la pregatirile in vederea unei vizite la Washington a presedintelui mexican, Enrique Pena Nieto, din cauza tensiunilor persistente legate de finantarea zidului pe care liderul american Donald Trump il doreste construit la granita celor doua state, scrie cotidianul Washington…

- ”Politicile de diabolizare” au fost propice unor nenumarate incalcari ale drepturilor omului in 2017, afirma Amnesty International in raportul sau anual publicat joi, denuntand politicile europeana si americana a lui Donald Trump in domeniul imigratiei si primirii refugiatilor, relateaza AFP conform…

- Fostul vicepresedinte american Joe Biden s-a folosit duminica de un discurs rostit in Texas pentru a-l critica pe presedintele Donald Trump pentru lipsa de angajament fata de stiinta si cercetare, a informat presa locala, relateaza luni dpa, scrie agerpres.ro. Joe Biden s-a exprimat la Austin…

- „Legaturile Turciei cu SUA se afla la un punct foarte critic. Fie rezolvam acest lucru, fie ele se vor rupe complet... Vrem ca Statele Unite sa faca niste pasi concreti. Lipsa de incredere trebuie sa se incheie. Iar vina pentru aceasta lipsa de incredere o poarta Statele Unite....“ - avertiza ieri Mevlut…

- Liderul Partidului Social Democrat (SPD) din Germania, Martin Schulz, a anuntat vineri ca renunta sa mai devina ministru de externe in viitorul guvern condus de Angela Merkel, cel mai nou episod al turbulentelor politice din aceasta tara, relateaza agentiile internationale de presa."Renunt…

- Expertii in chestiuni de securitate sunt rareori optimisti, la fel ca si rapoartele lor. Este o afirmatie valabila si pentru noul raport al Conferintei de Securitate de la Munchen. Titlul documentului este "Pana in abis - si inapoi?" si trimite la o noua nesiguranta care se coace. Lumea s-a apropiat…

- Ministrul german de externe, Sigmar Gabriel, l-a atacat pe posibilul sau succesor in aceasta functie, Martin Schulz, pe care l-a acuzat ca nu isi respecta angajamentul de a nu intra intr-un guvern condus de Angela Merkel, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Dupa patru luni de impas, in care eșecul negocierilor pentru formarea coaliției de guvernare a declanșat cea mai grava criza politica din Gemania postbelica, blocul conservator condus de Angela Merkel...

- Diplomatul american, Philip Goldberg, urmeaza sa preia conducerea ambasadei SUA in cateva zile. Cel mai probabil, acesta va sta in functie timp de sase luni, desi durata misiunii nu este clara, a mai informat oficialul american, care a preferat sa ramana anonim.Departamentul de Stat al…

- Blocul conservator condus de Angela Merkel si social-democratii condusi de Martin Schulz au ajuns, miercuri dimineata, la un acord cu privire la formarea unui guvern de coalitie, dupa mai bine de patru luni de la alegerile legislative federale din Germania, in urma carora nicio formatiune politica nu…

- Luni seara a avut loc, la Institutul Francez din București, prezentarea filmului ”Soldații, poveste din Ferentari”. A fost o prefața a lansarii acestei pelicule pe marile ecrane din Romania, care va avea loc vineri. Indirect, acest film a fost inspirat și de cotidianul Libertatea. „Soldații. Poveste…

- Uniunea Europeana (UE) avertizeaza ca, in cazul in care presedintele american Donald Trump ia masuri nedrepte fata de Cei 28, va fi pregatita ”sa reactioneze rapid si in mod adecvat”. scrie The Associated Press.Trump s-a declarat, intr-un interviu difuzat in weekend, iritat de politica comerciala…

- Presedintele american, Donald Trump, ar fi dispus sa semneze Acordul de la Paris privind schimbarile climatice, numai daca include modificari importante, potrivit extraselor dintr-un interviu care urmeaza sa fie difuzat duminica de postul britanic de televiziune ITV. In iunie 2017, Donald…

- Relatia speciala dintre Marea Britanie si Statele Unite ale Americii este la fel de puternica in prezent cum a fost intotdeauna, a declarat joi premierul britanic Theresa May, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . “Aceasta relatie speciala dintre Marea Britanie si America este la fel de puternica…

- Presedintele american, Donald Trump, a semnalat joi seara ca este pregatit sa accepte revenirea in Tratatul de Parteneriat Transpacific (TPP), din care a iesit in urma cu un an, daca Statele Unite vor obtine un acord "substantial mai bun", relateaza postul CNBC si site-ul Axios.com.

- ''Trebuie sa ne asumam mai multe responsabilitati, trebuie sa ne luam destinul in propriile maini'', a spus ea conform agentiei DPA, estimand ca pana in prezent Uniunea Europeana a fost prea ezitanta in fata crizelor din Orientul Mijlociu si Africa. Merkel a apreciat totodata ca UE nu trebuie…

- Cele doua camere ale Congresului SUA au aprobat luni proiectul de finantare temporara a bugetului federal, menit sa puna capat, dupa trei zile, paraliziei partiale a administratiei, transmite AFP, preluata de Agerpres. Camera Reprezentanţilor a adoptat luni după-amiaza (ora locală), cu…

- Germania a primit sute de mii de refugiați, din 2015 încoace, stârnind furia unora dintre localnici. Un oraș din estul Germaniei a impus o interdicție temporara asupra noilor refugiați, într-un efort de a stopa incidentele violente, al caror numar a tot crescut în…

- Curtea Suprema a SUA a anuntat, vineri, ca va examina cea de-a treia versiune a decretului antiimigratie al presedintelui american Donald Trump, informeaza AFP. Presedintele american a semnat, pe 25 septembrie, un al treilea nou decret care interzice in mod permanent trecerea frontierelor americane…

- Germania beneficiaza de o cota de popularitate de 41%, fiind considerata principala putere de rang mondial.China beneficiaza de o cota de incredere de 31%, iar Statele Unite de 30%, fata de 48% in timpul mandatului presedintelui Barack Obama.Rusia este creditata cu 27%, conform…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat miercuri ca Germania are nevoie de un guvern stabil si si-a exprimat convingerea ca la apropiatul lor congres social-democratii vor da unda verde formarii unui guvern de coalitie alaturi de conservatori, transmite Reuters. Intr-o conferinta de…

- Europa franco-germana se va distanta de Flancul Estic. Optiunile dificile ale Europei Centrale Uniunea centrata pe Zona Euro se va distanta treptat de Flancul Estic al UE, din motive care tin de ambele parti, si va cauta strangerea relatiilor economice avantajoase cu China si Rusia, pe fondul delimitarii…

- Ministrul rus al Afacerilor Externe, Serghei Lavrov, a criticat violent Statele Unite, luni, denuntand pozitia americana asupra marilor dosare internationale - Iran, Siria, Coreea de Nord - si acuzand Washingtonul ca refuza "realitatea unei lumi multipolare", scrie AFP.

- Președintele Iranului Hassan Rohani a afirmat ca administrația Donald Trump nu a reușit sa puna în pericol acordul nuclear din 2015 dintre Teheran și șase 6 puteri ale lumii, și ca acest acord e o victorie pe termen lung. Acordul dintre Iran, Statele Unite, Germania, Rusia, Franța,…

- Presedintele american a confirmat suspendarea sanctiunilor economice contra Iranului ridicate in cadrul acestui acord incheiat cu Teheranul si celelalte mari puteri (Marea Britanie, Franta, Rusia, China si Germania). Casa Alba a avertizat insa ca este "ultima suspendare pe care o va semna"."Este…

- Statele Unite raman deocamdata in acordul istoric din 2015 privind programul nuclear iranian, dar Donald Trump a lansat vineri un ultimatum europenilor ca sa il ajute sa il inaspreasca in urmatoarele luni daca vor sa evite retragerea efectiva a Washingtonului, transmite AFP. Presedintele…

- Anul 2018 nu este doar anul Centenarului, ci și unul dintre ultimele trenuri ca România sa nu cada între scaune, într-o lume în plina reașezare. Nu este târziu sa ne jucam carțile bine. Suntem, însa, în cea mai precara situație de la integrarea în UE…

- Razboiul, o chestiune de strategie adoptata in funcție de tehnologie In termeni comuni, o racheta hipersonica este o arma care poate calatori cu o viteza extrem de mare. Aceasta difera de o racheta balistica intercontinentala la nivelul propulsiei și este descendentul rachetelor timpurii de croaziera,…

- Seful diplomatiei iraniene Mohammad Javad Zarif urmeaza sa se întâlneasca joi la Bruxelles cu ministrii de externe din Germania, Franta si Marea Britanie, precum si cu sefa diplomatiei europene Federica Mogherini, pentru a discuta despre acordul nuclear iranian înainte de o decizie…

- De saptamana trecuta, patru dintre sportivii sectiei de patinaj viteza de la Clubul Sportiv Municipal Ploiesti se afla in cantonament centralizat la Inzell, in Germania, alaturi de antrenorul Marius Bacila. Acestia sunt Razvan Militaru, Nicole Constantinescu, Andreea Nastasache, Eduard Nitu, care se…

- A trecut aproape un an de cand Donald Trump a fost investit in functie, iar Germania inca mai dezbate ce anume, mai exact, inseamna administratia lui pentru Europa. Este dl Trump doar o sincopa in sistemul politic american sau indiciul unei boli cronice? Va mai fi vreodata la fel relatia transatlantica…

- Presedintele Statelor Unite a afirmat luni ca Statele Unite au oferit „naiv” Pakistanului peste 33 de miliarde de dolari, sub forma de ajutor, fara a obtine nimic in schimb, si a promis sa puna capat acestui fapt.

- Anul acesta, a fost unul in care s-a simtit din plin implicarea Statelor Unite in agitatia politica de la noi. America a tras de maneca politicienii care incearca sa schimbe legile Justitiei si a convins Guvernul sa cumpere de peste Ocean rachete de miliarde de dolari.

- De asemenea, o serie de alegeri prezidențiale sau legislative in puncte „fierbinți” ale mapamondului – Egipt, Irak, Mexic, Brazilia, Cambodgia- prevestesc un an foarte interesant, scrie jurnalul.ro. Test pentru „dictatorul” Orban In alegerile legislative din primavara, ungurii vor…

- Aproape o treime dintre nemti sunt de acord cu planurile liderului social-democrat Martin Schulz de a crea „Statele Unite ale Europei”, insa sprijinul pentru aceasta idee variaza pe continent, arata un sondaj de opinie realizat de YouGov. Aproape o treime dintre nemti sunt de acord cu planurile liderului…

- ONU a interzis joi accesul in porturile lumii a patru nave nord-coreene suspectate ca transporta marfuri interzise de sanctiunile internationale impuse Phenianului, dar nu a putut sa includa pe lista alte sase din cauza opozitiei Beijingului, relateaza AFP, potrivit Agerpres. In octombrie, alte…

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas l-a acuzat miercuri pe Donald Trump ca a ”oferit Ierusalimul cadou miscarii sioniste” si a apreciat ca Statele Unite nu mai au ce rol sa joace in procesul de pace, relateaza AFP, potrivit News.ro . ” Ierusalimul este si va ramane etern capitala statului Palestina”,…