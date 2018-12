Stiri pe aceeasi tema

- Dan Nica a transmis, vineri, ca președintele Klaus Iohannis da dovada de iresponsabilitate prin blocarea numirii noilor miniștri, în special în contextul preluarii de catre România a Președinției Consiliului UE.

- Liderul europarlamentarilor PSD Dan Nica a transmis, vineri, ca presedintele Klaus Iohannis da dovada de iresponsabilitate prin blocarea numirii noilor ministri, in special in contextul preluarii de catre Romania a Presedintiei Consiliului UE.

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, miercuri, ca acuzațiile lui Ilan Lufer la adresa lui Klaus Iohannis trebuie sancționate, acestea afectand imaginea Romaniei. Liderul liberal someaza PSD sa se delimiteze de declarațiile lui Ilan Laufer.„Acuzațiile stupefiante ale manechinului PSD…

- Presedintele ALDE a declarat ca persoanele care intocmesc raportul MCV cu privire la Romania „au simpatii si sunt supusi greselii”, precizand ca „MCV-ul nu e Dumnezeul pe pamant”. Acesta a adaugat ca asteapta cu mare curiozitate urmatorul raport. „De cand raportul MCV ne indica faptul ca Romania face…

- Dan Nica, liderul europarlamentarilor PSD, condamna discursurile sustinute de Monica Macovei si Cristian Preda in plenul Parlamentului European, la dezbaterea privind viitorul Uniunii Europene, subliniind ca politizarea discutiilor face mult rau Romaniei, se arata intr-un comunicat remis MEDIAFAX.

- Liderul grupului PSD din Parlamentul European, Dan Nica, a anunțat, joi, ca le-a trimis europarlamentarilor o scrisoare in care „demonteaza” datele difuzate de Monica Macovei și in care informeaza, printre altele, ca peste 90% din marile dosare de corupție s-au soluționat cu achitari, scrie Mediafax.„Dan…

- Liderul europarlamentarilor PSD, Dan Nica, a declarat, miercuri, in cadrul dezbaterii din PE, ca Romania nu accepta sa fie moneda de schimb in nicio conditie, cu nicio alta tara, precizand ca in tara noastra s-au facut nenumarate abuzuri, precum dosare la comanda.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca a fost atentionat de mai multi colegi ca actiunile din ultima vreme din partid impotriva sa nu sunt o coincidenta si vin in contextul iesirilor publice ale presedintelui Klaus Iohannis si ale liderilor Opozitiei. Liviu Dragnea a adaugat, referitor la situatia…