Stiri pe aceeasi tema

- La fel ca in fiecare an, in perioada aceasta, echipele din Liga 2 vor avea un program infernal, cu trei meciuri programate pe durata unei saptamani și ceva! Petrolistii vor avea parte de un program infernal, urmand sa dispute trei meciuri in interval de opt zile, doua dintre acestea fiind programate…

- Formatia CS Mioveni a invins, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa ASU Politehnica Timisoara, intr-un meci din etapa a XXVII-a a Ligii a II-a potrvit news.ro.Golul a fost marcat de Hergheligiu, in minutul 26. Oaspetii au ratat un penalti prin Ursu, in minutul 64. Partidele…

- Petrolul Ploiești s-a impus, marți seara, pe teren propriu, împotriva celor de la Energeticianul, scor 2-0, și s-a apropiat la cinci puncte de liderul ligii secunde, Sportul Snagov.Sergiu Arnautu ('20) și Robert Moldoveanu ('82) au marcat pentru prahoveni. În minutul 9, Teodor…

- „Trebuie neaparat sa luam punct sau puncte la Arad. Am jucat un amical cu UTA, dar acum datele vor fi cu totul altele. Cunoastem UTA, cei de acolo ne stiu foarte bine, va fi un meci interesant. Incercam sa scoatem maximum din fiecare joc, iar fiecare punct obtinut este foarte important.…

- ​Petrolul Ploiești a învins echipa Pandurii Tg. Jiu, în deplasare, scor 2-0, într-un meci din etapa a 22-a a ligii secunde. În urma acestui rezultat, prahovenii au urcat pe poziția a treia în clasament.Ghinga ('15) și Pușcaș ('35) au marcat golurile victoriei.…

- ​Sportul Snagov și Academica Clinceni au obținut victorii importante în etapa a 22-a din liga secunda. Echipele ilfovene au învins cu 2-1 pe Daco-Getica București, respectiv 1-0 pe Farul Constanța și ocupa primele doua poziții ale clasamentului.Au avut loc în etapa a 22-a din Liga…

- Liga 2, etapa a 22-a. S-a reluat eșalonul secund. Programul și rezultatele. Chindia deschide balul. Petrolul și U Cluj joaca in deplasare. Vineri, 22 februarie Chindia Targoviste - Aerostar Bacau 1-1 LIVE (Cherchez ’25 / Druga ‘6) Sambata, 23 februarie 11:00 Luceafarul Oradea - ASU Politehnica Timișoara…