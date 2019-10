Stiri pe aceeasi tema

- Liderul grupului deputatilor PMP, Emil Pascan, considera ca depunerea, marti, a motiunii de cenzura reprezinta un moment de "restart politic" pentru Romania, potrivit Agerpres."PMP considera ca asistam la un moment de restart politic pentru Romania. Este vorba de un Guvern toxic, care a facut…

- Liderul PRO Romania, Victor Ponta, susține ca liderii PSD face tot ce le sta in putința sa atraga de partea lor parlamentari pentru ca moțiunea de cenzura sa nu treaca."Cred ca aceasta este o moțiune care are toate șansele sa treaca, la fel ca și cea din 2012. Citește și: ULTIMA ORA…

- "Am avut o sedinta ALDE, in care am avut pe ordinea de zi dezbaterea in legatura cu votul pe motiunea de cenzura. Si, cu toate ca o serie de parlamentari mi-au spus inainte de aceasta sedinta ca ei sunt hotarati sa voteze motiunea, corect, democratic, am vrut sa avem aceasta discutie in Biroului…

- „Toate actiunile Partidului National Liberal sunt in conformitate cu calendarul pe care vi l-am comunicat public. La ora actuala exista un text al motiunii de cenzura, care a fost convenit cu cei de la USR, PMP si UDMR. Acest text a fost transmis si catre celelalte doua formatiuni politice: ALDE…

- "Am observat ca se taraganeaza foarte mult luarea unei decizii din partea ALDE si Pro Romania. Ca urmare, am invitat toti liderii grupurilor parlamentare la o intalnire, maine, pentru a avea o discutie in cadru larg referitor la urgentarea depunerii motiunii de cenzura. Dorim prin aceasta sa ii punem…

- Liderul deputatilor liberali, Raluca Turcan, considera ca partidele care vor sa se delimiteze in mod real de PSD trebuie sa sustina motiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila."Singura delimitare autentica de PSD este sustinerea motiunii de cenzura! Ca oamenii sa creada proaspata lepadare…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a reactionat dupa ce PSD a anuntat marti ca va da in judecata mai multi liberali care i-au acuzat pe cei din Guvern de faptul ca ar fi falsificat datele financiare pentru constructia bugetului pe 2019. Liderul PNL a subliniat ca sustine declaratiile colegilor liberali…

