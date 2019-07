Stiri pe aceeasi tema

- Liderul democratilor din Senatul SUA, Chuck Schumer, a cerut demararea unei investigatii a FBI privind FaceApp, o aplicatie care modifica fotografiile utilizatorilor pentru a-i face mai tineri sau mai batrani, relateaza BBC.

- Ai vazut peste tot pe Facebook, Instagram, Twitter sau alte aplicatii cum arata prietenii tai "imbatraniti". Oamenii au fost curiosi sa-si vada chipul de peste cateva zeci de ani, insa nu s-au intrebat niciodata ce inseamna aceasta aplicatie si ce riscuri implica.

- Reprezentanții aplicației FaceApp au adus clarificari asupra modului în care aplicația, devenita virala în ultimele zile, utilizeaza fotografiile pe care utilizatorii le încarca. Aplicația a devenit populara mai ales datorita faptului ca unele celebritați au ales sa o foloseasca la…

- Comisia Federala pentru Comert (FTC) din Statele Unite a aprobat in aceasta saptamana o amenda civila record de 5 miliarde de dolari pentru Facebook, in investigatia referitoare la modul in care compania a gestionat datele utilizatorilor care au ajuns la firma britanica de consultanta Cambridge Analytica,…

- Jandarmul rus al internetului Roskomnadzor a anuntat luni ca celebra aplicatie de dating Tinder va trebui de acum incolo sa puna, la cerere, la dispozitia serviciilor de securitate ruse, printre care si FSB, datele utilizatorilor sai, relateaza AFP si Reuters. Roskomnadzor intocmeste o…