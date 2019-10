Presedintele delegatiei franceze din grupul de dreapta PPE in Parlamentul European, Francois-Xavier Bellamy, a amenintat marti ca va bloca numirea candidatilor in viitoarea Comisie Europeana care fac "obiectul unor anchete judiciare", acuzand decizia de luni a Comisiei Juridice de a-l respinge pe candidatul Ungariei.



"Decizia de a-l exclude pe colegul nostru ungar din Comisia Europeana nu este motivata decat de considerente politicianiste si ideologice", a declarat el pentru AFP.



In opinia sa, este vorba "de o grava deturnare a misiunii pe care trebuie sa o asigure Comisia…