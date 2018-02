Stiri pe aceeasi tema

- Liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, l-a acuzat pe președintele Igor Dodon de ostilitate fața de regiunea transnistreana. Se pare ca relația de prietenie demonstrata la inceput de mandate nu a durat mult. Astfel, in cadrul unor discuții privind procesul de negocieri și situația politica din Moldova,…

- Președintele moldovean Igor Dodon este nemultumit de critica ziaristilor transnistreni, deși el este un fan declarat al liderului rus Vladimir Putin. Remarcile lui Dodon, citate de Unimedia, au fost facute intr-un interviu cu Dnestr TV. „Aveți mass-media (…) care ma critica toata ziua. De Plahotniuc…

- Presedintele parlamentului de la Chisinau, Andrian Candu, a acuzat autoritatile de la Moscova ca ar elibera pasapoarte locuitorilor din Transnistria in care ca loc de nastere este indicata nu Republica Moldova, ci ' Republica Moldoveneasca Nistreana' ('Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika'), denumirea…

- Igor Dodon a venit din nou in apararea Rusiei joi, 8 februarie, dupa ce deputatii au votat o Declaratie prin care condamna atacurile Federatiei Ruse asupra securitatii informationale nationale si amestecul abuziv in activitatea politica din Republica Moldova. Presedintele sustine ca documentul respectiv…

- Presedintele moldovean Igor Dodon a condamnat, miercuri, initiativa crearii unui batalion militarizat mixt moldo-romanesc, dupa ce ministrul roman al Apararii, Mihai Fifor, s-a declarat in favoarea acestui demers.

- Transnistria se pregateste activ pentru viitoarele alegeri prezidentiale preconizate la 18 martie în Rusia, iar liderul separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a declarat ca principalul obiectiv al regiunii este de a înregistra o prezenta record la urne, relateaza luni publicatia…

- MAE de la Chisinau condamna comportamentul provocator al trupelor ruse din stanga Nistrului, care in pofida protestelor exprimate in repetate randuri de catre autoritatile moldovene continua sa desfasoare activitati militare cu obiective dubioase. Ingrijorarea Chisinaului in acest sens este…

- Presedintele moldovean Igor Dodon a anuntat ca va convoca Consiliul Suprem de Securitate dupa ce cateva localitati din Republica Moldova au votat declaratii de unire cu Romania, informeaza Radio Chisinau.

- Noile norme de functionare a scolilor cu predare in limba romana din Transnistria ar urma sa intre in vigoare incepand de miercuri, dupa ce asa-zisul presedinte transnistrean Vadim Krasnoselski a promulgat cu o zi in urma completarile la un proiect de lege in acest sens, relateaza portalul Deschide.md.…

- Intr-un interviu oferit postului de televiziune RTVi, Igor Dodon a fost intrebat cat de posibil este scenariul ca teritoriul Republicii Moldova dintre Prut si Nistru sa se uneasca cu Romania, iar Transnistria sa fie cedata Rusiei. Presedintele tarii a exclus sansele reusitei unei asemenea idei, dar…

- Liderul autoproclamatei republici moldovenesti nistrene, Vadim Krasnoselski, a semnat un decret prin care a dispus organului electoral din regiune sa sustina actiunile Ambasadei Federatiei Ruse in vederea organizarii pe teritoriul transnistrean a scrutinului din 18 martie curent, cind cetatenii rusi…

- Presedintele nerecunoscut de la Tirapsol, Vadim Krasnoselskii, considera ca intentia Chisinaului de a angaja o companie internationala de avocatura pentru a estima prejudiciul adus de armata rusa din Transnistria nu are perspective.

- Presiunile mari, inclusiv deschiderea de dosare pe numele meu, dar si a colegilor, si solicitari la Interpol, au început în momentul în care autoritatile de la Chisinau au demarat cercetari în cazul Landromat. Afirmatia a fost facuta într-un interviu de liderul Partidului…

- Presedintele nerecunoscut de la Tiraspol, Vadim Krasnoselskii, afirma ca recunoasterea independentei Transnistriei este o chestiune tehnica. Potrivit lui, va veni vremea si problema transnistreana va fi solutionata la fel ca in cazul Kosovo.

- Presedintele rus Vladimir Putin l-a eliberat pe Aleksandr Grusko din postul de reprezentant permanent al Rusiei la NATO, un decret in acest sens fiind publicat luni pe portalul oficial de informatii juridice al administratiei ruse, informeaza agentia de presa oficiala TASS.Printr-un alt decret,…

- Liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselskii, a desfasurat o sedinta de lucru joi, 11 ianuarie, cu delegatia din Transnistria care va participa pe 16 ianuarie, la Paris, la activitatea subcomitetului Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) pentru conflicte.

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca liderul opozitiei, Alexei Navalnii, ar fi alegerea Statelor Unite pentru presedintia Rusiei, dupa ce Washingtonul a condamnat decizia potrivit careia Navalnii nu are niciun drept legal sa candideze, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele moldovean Igor Dodon a sesizat, joi, Curtea Constitutionala in privinta legii de modificare a Codului Audiovizualului, prin care se interzice transmisia programelor de televiziune si radio cu un continut diferit de cele produse in statele membre ale UE si SUA, relateaza Radio Chisinau.

- Liderul autoproclamatei rmn, Vadim Krasnoselski, a adresat locuitorilor regiunii transnistrene un mesaj de felicitare cu ocazia Anului Nou, în care se refera la mai multe succese si realizari din 2017, cu estimari optimiste pentru 2018. În acelasi timp, mai multi experti afirma ca felicitarea…

- Liderul autoproclamatei RMN, Vadim Krasnoselski, a numit greșita declarația președintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, despre faptul ca Transnistria reprezinta o ancora a statalitații moldovenești, relateaza NOI.md. Anterior Dodon a remarcat ca Transnistria reține Republica Moldova de la unirea cu…

- Liderul separatist Vadim Krasnoselski, la o întâlnire cu profesorii si studentii Universitatii din Tiraspol, a ținut un discurs despre relațiile Tiraspolului cu Chișinaul. Krasnoselski a subliniat ca Dodon, deși vorbește frecvent despre anumite reușite în reglementarea transnistreana,…

- Liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski nu vede în prezent o alternativa pentru formatul 5+2. Potrivit lui, regiunea transnistreana este deschisa spre dialog si opteaza pentru pastrarea tuturor platformelor existente în procesul de negocieri, transmite IPN. „Formatul…

- Igor Dodon sustine ca cei din conducerea de la Chisinau au accesul interzis pe teritoriul necontrolat din stanga Nistrului, fara o permisiune prealabila obtinuta de la autoritatile de la Tiraspol, insa si in acest caz nu li se garanteaza accesul. Presedintele spera ca aceasta problema va fi solutionata…

- Premierul Republicii Moldova, Pavel Filip, ii va propune din nou presedintelui Igor Dodon noile candidaturi pentru guvern, iar in cazul in care seful statului le va respinge si de aceasta data, guvernul se va adresa Curtii Constitutionale, a declarat vineri presedintele parlamentului Andrian Candu,…

- Liderul transnistrean Vadim Krasnoselski a condamnat începerea controlului comun la înca un punct de trecere a frontierei moldo-ucrainene, chiar daca acesta nu se afla pe segmentul transnistrean, transmite europalibera.org Într-o declarație consemnata de „Nezavisimaia…

- Presedintele moldovean Igor Dodon a spus ca a trimis inapoi in Parlamentul de la Chisinau legea privind anti-propaganda rusa, pe care o considera neconstitutionala si indreptata impotriva Rusiei, informeaza site-ul postului Radio Europa Libera/Radio Libertatea (RFE/RL).

- Presedintele rus Vladimir Putin, care a anuntat saptamana trecuta ca va candida pentru un nou mandat la alegerile din martie anul viitor, a explicat joi ca va candida ca independent, dar spera sa fie sustinut de mai multe formatiuni politice, relateaza Reuters si dpa, informeaza AGERPRES . Liderul de…

- UPDATE: Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, și-a anunțat intenția de a candida in alegerile prezidențiale din anul 2018. "Imi voi inainta candidatura pentru funcția de președinte al Federației Ruse", a declarat Putin in cadrul unei intalniri cu muncitorii uzinei GAZ. In cadrul unui…

- CHIȘINAU, 29 nov — Sputnik. Ambasadorul Moldovei la Moscova, Andrei Neguța a fost convocat miercuri la Ministerul rus de Externe pentru a-i fi înmânata nota de protest în legatura cu numeroasele cazuri în care cetațenilor ruși le-a fost interzis accesul în…

- Președintele nerecunoscutei RMN a declarat intr-unul dintre interviuri ca decizia Curții Constituționale a Republicii Moldova privind schimbarea denumirii limbii oficiale in Constituția țarii din "moldoveneasca" in "romana" dovedește din nou ca "drumurile țarii Tiraspol și ale Chișinaului sint din ce…

- Liderul autoproclamatei RMN, Vadim Krasnoselski, s-a intilnit cu șeful Delegației Uniunii Europene in Republica Moldova, Peter Michalko, pentru a discuta despre procesul de negociere dintre Transnistria și Moldova și cooperarea bilaterala dintre RMN și UE. „Transnistria intenționeaza sa mențina contactele…

- Șeful delegației Uniunii Europene în Republica Moldova Peter Michalko s-a întâlnit astazi la Tiraspol cu liderul autoproclamatei republici nistrene, Vadim Krasnoselski scrie DESCHIDE.MD Potrivit unui comunicat al pretinsei președinții de la Tiraspol, Krasneselski a discutat…

- Unionistii, europenii care vor aderarea Chisinaului la NATO si unele cercuri de afaceri din regiune se opun rezolvarii diferendului transnistrean, a declarat presedintele moldovean Igor Dodon, care si-a exprimat speranta în legatura cu reîntregirea Republicii Moldova, potrivit site-ului…

- 'Mai mult din 98% din teritoriu este deja sub controlul trupelor guvernamentale din Siria. Mai exista inca focare de rezistența, dar acestea dispar rapid in urma atacurilor forțelor noastre aeriene și ale aliaților sirieni", a spus Putin.Zeman, unul din puținii lideri europeni care nu iși…

- Guvernul de la Chisinau vrea sa ofere un ”statut special” regiunii Transnistria, daca aceasta ar ramâne parte componenta a Republicii Moldova, în contextul în care si presedintele Igor Dodon s-a declarat favorabil acestei initiative, relateaza Unimedia.info. …

- Președintele rus Vladimir Putin s-a întâlnit luni seara cu președintele sirian Bashar al-Assad în stațiunea Soci, în sud-vestul Rusiei, cu doua zile înaintea unui summit tripartit Rusia-Iran-Turcia privind Siria, a anunțat marți Kremlinul, relateaza AFP și Reuters.…

- Prim-ministrul Pavel Filip a participat astazi, impreuna cu liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, la deschiderea podului peste raul Nistru, ce leaga localitațile Gura Bicului si Bicioc. La eveniment au fost prezenti și reprezentanții mediatorilor și observatorilor din cadrul formatului de negocieri…

- Liderul regimului pro-rus din Transnistria, Vadim Krasnoselski, a respins posibilitatea unor negocieri politice despre o eventuala reintegrare a regiunii pe baza federalizarii Republicii Moldova, varianta avansata de catre presedintele moldovean Igor Dodon. "În baza Constitutiei…

- Astazi, la Tiraspol, a fost organizat un amplu exercițiu de mobilizare, la care au fost chemați barbații cu varste intre 18 și 60 de ani. Deși oficial era vorba de un antrenament pentru intervenție in caz de seism, discursul ținut de liderul transnistrean Vadim Krasnoselski a sugerat cu totul…

- Autoritațile transnistrene nu intenționeaza sa poarte negocieri politice despre o eventuala reintegrare în baza federalizarii Republicii Moldova, despre care vorbește președintele Igor Dodon. Declarații în acest sens au fost facute de liderul administrației separatiste de la Tiraspol,…

- Traian Basescu a facut aceste declaratii la o intalnire cu studentii Universitatii Libere Internationale din Republica Moldova, in contextul discutiilor despre o eventuala unire a Republicii Moldova cu Romania. "Se pare ca in Moldova inca trebuie curaj sa se vorbeasca despre unirea cu Romania.…