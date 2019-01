Stiri pe aceeasi tema

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un s-ar afla luni in drum spre China, pentru al patrulea summit cu presedintele Xi Jinping, transmite Reuters, citand presa sud-coreeana, relateaza Agerpres.Cotidianul Hankyoreh, care citeaza o sursa neidentificata apropiata dosarului relatiilor nord-coreeano-chineze,…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un s-ar afla luni in drum spre China, pentru al patrulea summit cu presedintele Xi Jinping, transmite Reuters, citand presa sud-coreeana. Cotidianul Hankyoreh, care citeaza o sursa neidentificata apropiata dosarului relatiilor nord-coreeano-chineze, a relatat ca liderul…

- Oficialii din China și din Statele Unite vor incepe discuții la nivel ministerial in Beijing, in perioada 7-8 ianuarie, despre disputa comerciala dintre cele doua state, in speranța de a ajunge la un acord in timpul armistițiului de 90 de zile stabilit de președinții Donald Trump și Xi Jinping, scrie…

- Postarea survine la cateva ore dupa primul semn concret al armistitiului in razboiul comercial dintre Beijing si Washington: anuntul facut de China ca va suspenda timp de trei luni, de la 1 ianuarie, suprataxele vamale impuse masinilor si pieselor auto importate din SUA. 'China a anuntat ca cresterea…

- Presedintele 'nu stia si nu a avut vreo reactie dupa' cand a aflat, a insistat Larry Kudlow la canalul Fox News, in timp ce informatii contradictorii circulasera pe acest subiect in cursul saptamanii. In fata jurnalistului care evoca informatii de presa relatand despre un presedinte 'livid', Larry…

- Presedintele chinez Xi Jinping i-a transmis vineri ministrului de externe nord-coreean, Ri Yong Ho, in vizita la Beijing, ca ar dori sa vada Phenianul si Washingtonul "mergand unul spre celalalt" in eforturile lor de detensionare, informeaza AFP. China este un important jucator diplomatic…

- Barbatul, identificat sub numele Bruce Byron Lawrence (sau Lowrance), a fost retinut dupa intrarea sa in Coreea de Nord, venind din China, la 16 octombrie. El ar fi declarat "in timpul interogatoriului ca a intrat ilegal in tara la ordinele CIA" din SUA, a precizat agentia oficiala de presa nord-coreeana…

- Presedintele chinez Xi Jinping a afirmat ca Statele Unite ale Americii (SUA) ar trebui sa respecte calea de dezvoltare a Chinei si interesele sale legitime, relateaza Reuters si Xinhua. Potrivit media de stat chineze, presedintele Xi a mai spus, in cadrul unei intalniri cu fostul secretar de stat american…