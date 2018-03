Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PSD de Mehedinți Liviu Mazilu a adus modificari fundamentale legi administrației publice locale și statutului aleșilor locali. Inițiativa sa, devenita lege, prevede, printre altele, ca validarea consilierilor locali și județeni se face doar de catre instanța și se elimina stupizenia potrivit…

- Primarul din Targu Jiu, Marcel Romanescu susține ca s-a inteles gresit faptul ca a dorit sa isi asume singur meritele pentru viitoarea preluare a Casei de Cultura a Sindicatelor din oras. Potrivit lui Marcel Romanescu in mesajul pe care l-a transmis pe o retea de socializare le-ar fi multumit consilierilor…

- Cel putin patru persoane au decedat dupa ce un pod pietonal s-a prabusit, joi, in orasul american Miami, mai multe vehicule fiind prinse sub daramaturi, a declarat Dave Downey, seful departamentului de pompieri din comitatul Miami-Dade, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Edilul din Targu Jiu, Marcel Romanescu, a anuntat ca astazi ii va convoca pe alesii locali intr-o sedinta de indata pentru a lamuri situatia achizitiei Casei de Cultura a Sindicatelor din municipiu. Imobilul este scos la vanzare de anul trecut ...

- Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al SC URBIS Baia Mare urmeaza a fi supus aprobarii in sedinta extraordinara de luni, 12 martie, a Consiliului Local Baia Mare. Potrivit documentului, bugetul pe 2018 al operatorului de transport S.C. URBIS S.A va fi in urmatoarea structura: total venituri:…

- Un taximetrist de 27 de ani a murit azi-dimineața dupa ce mașina pe care o conducea s-a ciocnit violent cu un „Renault”. Șoferul celuilalt vehicul, de 21 de ani, a ajuns in stare grava la Secția reanimare a Institutului de Medicina Urgenta. Potrivit poliției, accidentul a avut loc in jurul orei cinci,…

- Proiectul de hotarare privind majorarea amenzilor pe segmentul curațeniei in municipiul Zalau a fost adoptat in ședința extraordinara de Consiliu local ce a avut loc marți, 27 februarie, la sediul Primariei municipiului. Deși multe din articolele care compun acest proiect de hotarare au ramas fara o…

- Consilierul local PSD Ion Ardeal Ieremia și liderul consilierilor locali PNL Simion Moșiu vin, in aceasta seara, la emisiunea PRESSALERT LIVE, in calitate de invitați ai jurnalistului Dragoș Boța. Cei trei vor discuta, in studioul HDV, despre Timișoara, in perspectiva anului 2021, cand orașul nostru…

- Cei patru polițiști locali care ieri anunțau ca vor intra in greva foamei au renunțat la aceasta forma de protest. Aceștia au mers in aceasta dimineața la primarul municipiului, Marcel Romanescu și i-au expus nemulțumirile, solicitandu-i totodata edilului sprijin pentru aplanarea conflictelor de la…

- Primarita Jenica Dumitru a ajuns la cutite cu consilierii locali, culmea, cu totii membri ai PSD Arges. Si daca Stefanestiul fierbe, au dat in clocot si liderii judeteni ai PSD, care, joi, 23 februarie, i-au bagat in sedinta pe consilieri si primarita. Dupa mai multe ore de discutii nu s-a ajuns la…

- Consilierii locali de la Petrila au incasat mai mulți bani decat ar fi trebuit. Raportul Curții de Conturi arata ca, in perioada octombrie 2014 – decembrie 2016, consilierii locali de la Petrila au incasat ilegal peste 44.000 de lei. Curtea de Conturi arata ca producerea “abaterii o constituie necunoașterea…

- Patru polițiști locali din Targu Jiu au anunțat ca vor intra maine in greva foamei. Motivul este legat de faptul ca se simt harțuiți de catre conducerea Poliției Locale, care spun, aceștia inventeaza abateri la locul de munca pentru a-i putea concedia. Printre polițiștii locali care vor sa intre maine…

- Drama pe sosea. Un mort si cinci raniti, intre care 2 copii. Un autoturism a patruns pe contrasens si s-a izbit frontal de o alta masina. FOTO O persoana a murit, iar alte cinci, intre care doi copii, au fost ranite intr-un accident rutier produs pe DN 7, in zona localitatii Santuhalm din judetul Hunedoara,…

- Cincizeci si trei de militanti islamisti au murit in confruntarile cu serviciile de securitate, iar alti cinci au fost arestati, a declarat colonelul Tamer el-Rifaai, purtatorul de cuvant al serviciior de securitate egiptene. Alti 680 de suspecti, printre care se numara infractori de drept…

- Campania armata inceputa in Irak in 2014 contra gruparii jihadiste Statul Islamic s-a soldat cu 18.000 de morti si 36.000 de raniti, a anuntat miercuri ministrul de externe irakian Ibrahim al-Jafari, transmite Reuters.Anuntul a fost facut in cadrul unei conferinte internationale privind reconstructia…

- Sindicatele functionarilor publici vor deschide procese in instantele din toata tara, incepand de saptamina viitoare, impotriva Guvernului si a angajatorilor locali din subordine, invocand discriminarea acestei categorii profesionale care a pierdut din veniturile nete dupa modificarea Codului fiscal.…

- Bilanțul accidentului petrecut luni seara pe pe DN 73, Pitesti - Campulung e tragic: opt victime au rezultat in urma impactului, dintre care una a murit. Tragedia a avut loc in localitatea Schitu Golesti. Un autoturism cu numere de Bulgaria a intrat, din spate, intr-o caruta in care se aflau cinci…

- Echipele de salvare depun eforturi contracronometru pentru a gasi supravietuitori si pe cei 76 de disparuti in urma cutremurului produs in largul coastei de est a tarii, in apropiere de orasul Hualian, si care s-a soldat cu sapte morti si 256 de raniti, relateaza miercuri EFE. La operatiunile…

- Cel putin patru oameni au murit si alti 225 au fost raniti in urma cutremurului produs marti seara in Taiwan, iar alte 85 de persoane sunt date disparute, au anuntat autoritatile locale, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. Cel putin cinci cladiri s-au prabusit in urma cutremurului…

- Trenul de pasageri al companiei Amtrak, care a intrat in coliziune, duminica, cu un marfar ce stationa, in Carolina de Sud, pare sa fi fost pe linia gresita, a declarat Henry McMaster, guvernatorul statului american, potrivit BBC News online.

- In 2017, polițiștii locali vasluieni au aplicat 5.403 sancțiuni contravenționale pentru fapte comise in domeniile circulație, comercial și ordine publica. “Imi face placere sa menționez ca pentru contribuția pe care au avut-o la imbunatațirea imaginii instituției și pentru rezultatele obținute in activitate,…

- In urma ciocnirii celor doua trenuri, potrivit BBC, doi oameni au murit și cincizeci au fost raniți. Acesta este bilanțul inițial. Accidentul s-a produs intre un tren marfar și un tren de pasageri, in apropierea orașului Cayce. Trenul de pasageri circula intre New York și Miami. Mai…

- Bilantul atentatului de sambata, de la Kabul, a ajuns la 103 morti si 235 de raniti, printre victime aflandu-se numerosi politisti, a anuntat, duminica, ministrul de Interne, Wais Barmak, informeaza AFP."Din pacate, numeroase persoane ranite au decedat in drum spre spital, iar numarul martirilor…

- 11 persoane au murit si alte 46 au fost ranite in Turcia cand autocarul in care se aflau a iesit de pe sosea si s-a izbit de copacii de la marginea drumului, potrivit Agerpres. Autocarul incarcat cu turisti plecase din Ankara spre statiunea de ski Uludag, din nord-vestul tarii. Drumul nu era nici umed,…

- Aseara, in sala de sedințe a Primariei, s-a consumat prima prezentare pe tema bugetului pe anul 2018, la care au participat reprezentantii Consiliului Local Mioveni. Potrivit conducerii Primariei Mioveni, pentru anul 2018 orașul Mioveni ...

- In comunicatul Ministerului de Externe din Bagdad se precizeaza ca bilantul victimelor ar putea creste.Exploziile s-au produs in Sahet al-Tayaran (Piata Aviatiei) din capitala irakiana. Ministerul de Interne de la Bagdad precizeaza ca bilantul victimelor ar putea creste, potrivit Mediafax.…

- Cel puțin 38 de oameni au murit și alți 105 au fost raniți în urma a doua atacuri sinucigașe ce au avut loc, astazi, în centrul Bagdadului, a anunțat Ministerul irakian al Sanatații, informeaza The Associated Press. În comunicatul Ministerului de la Externe de la Bagdad se precizeaza…

- Bilantul persoanelor care si-au pierdut viata in urma alunecarilor de teren din sudul Californiei a ajuns la 18 dupa ce echipele de salvare au gasit inca un corp neinsufletit, a anuntat vineri seriful comitatului Santa Barbara, Bill Brown, citat de DPA. Corpul unui barbat in varsta de…

- Autotrenul era incarcat cu fier vechi si venea dinspre Focsani, fiind condus de un cetatean sarb cu permis de sedere temporara in Romania. Masina s-a rasturnat pe sosea la iesirea din Gulianca spre Corbu Nou, iar incarcatura a ajuns pe sosea. In urma accidentului, soferul a fost ranit usor,…

- Sase pietoni au fost accidentati, in mai putin de o ora, in trei accidente produse pe DN 17, pe Valea Bargaului din judetul Bistrita-Nasaud, doi dintre acestia fiind in stare critica, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU). Citeste si: ALERTA in București: Politistii, actiune…

- Cel putin 12 persoane au murit si alte 180 au fost ranite in coliziunea care a avut loc joi intre un tren si un camion, survenita in centrul Africii de Sud, potrivit unui nou bilant comunicat de un oficial local, informeaza AFP. 'Bilantul a urcat la 12 morti', a declarat pentru AFP un purtator…

- Furtuna Eleanor s-a abatut asupra Marii Britanii, Irlandei și Franței. Bilanțul este tragic in Hexagon: un mort, peste 15 raniți, pagube serioase și 250.000 de locuințe fara curent electric. Situația se agraveaza de la ora la ora.

- Cel putin 15 persoane au fost ucise si 13 ranite intr-un atac sinucigas comis in cursul unor funeralii, in estul Afganistanului, au anuntat autoritatile locale, relateaza AFP. „Bilantul cel mai recent a ajuns la 15 morti si 13 raniti”, a declarat Attaullah Khogyani, purtatorul de cuvant al guvernatorului…

- Treisprezece persoane au fost ranite in explozia produsa miercuri seara intr-un supermarket din orasul rus Sankt-Petersburg, atac catalogat de presedintele Vladimir Putin drept act terorist, au anuntat joi autoritatile.

- Cel putin 41 de persoane au fost ucise, iar alte 84 ranite in atentatul la un centru cultural siit, joi, la Kabul, revendicat de gruparea jihadista Statul Islamic, relateaza AFP.Un bilant anterior anunta cel putin 40 de morti. Citește și: Victor Socaciu REACȚIONEAZA! Ieșire FULGERATOARE…

- Consilierii locali se vor reuni astazi in sedinta extraordinara. Printre proiectele dezbatute se va numara si o rectificare bugetara. Una dintre alocarile suplimentare vizeaza asigurarea fondurilor necesare pentru realizarea proiectului de reabilitare a caii de rulare pe traseul Iasi - Dancu. In acest…

- Un accident deosebit de grav a avut loc in Sig, marți, 26 decembrie a.c., in jurul orei 4.30. Un adolescent de 18 ani din Chieșd, conducea autoturismul pe Drumul Județean 191D, iar in localitatea Sig a lovit din spate un grup format din patru tineri, care se deplasau pe marginea drumului, in aceeași…