Stiri pe aceeasi tema

- Liderul clanului mafiot Gambino, Francesco 'Frank' Cali, a fost asasinat miercuri noaptea in fata casei sale din New York, a informat politia, citata de EFE. Cali, 53 de ani, a fost impuscat de sase ori in piept la ora locala 21:20 (01:20 GMT) si, potrivit unor informatii, a fost de asemenea…

- Algeria este cuprinsa de proteste de amploare fata de presedintele Abdelaziz Bouteflika, care intentioneaza sa candideze pentru al cincilea mandat in ciuda problemelor de sanatate care il tin tintuit mai mult in patul de spital decat in resedinta din El Mouradia.

- Asasinat in stil mafiot, in judetul Vrancea. Un om de afaceri a fost gasit impuscat in mașina sa. Primele date ale anchetei arata ca a fost urmarit in trafic, iar autoturismul a fost lovit de cel al atacatorilor. Cand barbatul a tras pe dreapta, acestia au tras.

- Celebra pianista Alexandra Dariescu, nascuta la Iași, va susține un concert extraordinar impreuna cu Orchestra Filarmonicii Moldova, sub bagheta tanarului dirijor Vlad Vizireanu. Concertul va avea loc pe 23 februarie, de la ora 19.00, pe scena Casei de Cultura a Studentilor din Iasi. Programul cuprinde…

- Copresedintele Blocului electoral ACUM Andrei Nastase, sustine ca a fost agresat fizic luni, 18 februarie, la una din intalnirile sale cu alegatorii din comuna Bacioi. Liderul PPDA considera ca in spatele acestor actiuni ar sta presedintele PDM, Vlad Plahotniuc.

- Președintele Boliviei, Evo Morales, și-a exprimat astazi sprijinul complet pentru omologul sau venezuelean, Nicolas Maduro, promovand dialogul cu aceasta națiune prietena in fața acțiunilor intervenționiste ale SUA și semnaland comunitații internaționale voința Boliviei de sprijin pentru regimul constituțional…

- Liderul venezuelean Nicolas Maduro l-a acuzat pe președintele american Donald Trump ca a ordonat asasinarea sa, in timp ce Rusia a cerut medierea situației care adancește divizarea la nivel geopolitic, relateaza Reuters.Citește și: SURSE - Dupa Mihai Tudose, un alt fost premier PSD ar trece…

- Liderul trupei a anunțat știrea in timpul unui interviu despre includerea trupei la Rock and Roll Hall of Fame. Robert Smith a spus ca trupa care va veni și in Romania anul viitor, va lansa in 2019 cel de-al 13-lea album. Smith a aparut la emisiunea radio din New York, SiriusXM, pentru a discuta despre...…