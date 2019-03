Liderul clanului Gambino, Frank Cali, asasinat la New York

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul clanului mafiot Gambino, Francesco 'Frank' Cali, a fost asasinat miercuri noaptea in fata casei sale din New York, a informat politia, citata de EFE. Cali, 53 de ani, a fost impuscat de sase ori in piept la ora locala 21:20 (01:20 GMT) si, potrivit unor informatii, a fost de asemenea…

- Prevenirea consumului ilicit de droguri insumeaza totalitatea activitatilor desfasurate de institutiile abilitate, in scopul intarzierii debutului consumului de substante interzise, a evitarii acestuia si a trecerii la un tipar de consum cu risc crescut, in contextul general al promovarii unui stil…

- Autoritatile sarbe au reusit sa dejoace un complot pentru uciderea lui Vladimir Putin, cu o zi inainte de vizita liderului rus in Belgrad, scrie Digi24.Sursa citata mentioneaza ca politistii sarbi au anuntat ca au arestat un suspect, intr-o localitate din sud-vestul țarii, simpatizant al gruparii…

- Cazul este cu atat mai straniu cu cat femeia nu este conștienta, este imobilizata la pat și internata intr-un centru de ingrijire. Femeia, internata in urma cu 14 ani la un centru de ingrijire din Phoenix, a nascut un baietel, pe 29 decembrie. Politia suspecteaza ca a fost violata și…

- Fenomen misterios in Siberia, unde un obiect din spatiu a schimbat relieful. Obiectul venit din spatiu s-a prabusit pe malul raului Bureia, intr-o regiune aproape complet nelocuita. Autoritatile...

- Peter Cherif, in varsta de 36 de ani, cunoscut si ca Abou Hamza, va fi transferat in Franta pentru a fi interogat privind acuzatiile ca s-ar afla in spatele atacului de la sediul publicatiei satirice, din Paris.Cherif era un prieten apropiat al fratilor Cherif si Said Kouachi, cei care…

- Autorul atacului din Strasbourg a fost identificat drept Cherif C., un tanar de 29 de ani, nascut in zona dintr-o familie cu origini nord-africane, și care era cunoscut autoritaților pentru infracțiuni care nu au legatura cu terorismul. Totuși, presa franceza scrie ca este posibil ca barbatul sa fi…