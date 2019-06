Stiri pe aceeasi tema

- Liderul chinez Xi Jinping a vizitat joi Kargazstanul vecin, in cadrul celor mai recente eforturi ale Chinei de a-si spori influenta in Asia Centrala. Xi a descris fosta republica sovietica drept un "bun vecin" in timpul discutiilor cu presedintele kargaz Sooronbai Jeenbekov, cu ocazia…

- Rusia și China sunt in favoarea menținerii dialogului intre Coreea de Nord și Statele Unite privind denuclearizarea Peninsulei Coreene, se arata intr-un comunicat comun al președintelui rus Vladimir Putin și al omologului sau chinez Xi Jinping, relateaza agenția Tass, potrivit agerpres.ro.Citește…

- Presedintele chinez Xi Jinping s-a deplasat miercuri in Rusia pentru a marca „o noua era a cooperarii” si a consolida legaturile economice intre cele doua tari, conform CNA preluata de Agerpres.Xi va ajunge miercuri dupa-amiaza la Moscova si va discuta la Kremlin cu presedintele rus Vladimir…

- Președintele american Donald Trump a anunțat luni ca intenționeaza sa se întâlneasca cu omologii sai din Rusia și China, Vladimir Putin, respectiv Xi Jinping, la Summitul Grupului natiunilor dezvoltate si emergente (G20) de la Osaka, din perioada 28–29 June 2019, relateaza Mediafax.…

- China si Rusia vor organiza un exercitiu militar comun in largul Qingdao (estul Chinei) intre 29 aprilie si 4 mai pentru o mai buna coordonare intre cele doua tari in pregatirea unui raspuns comun la amenintarile maritime, a anuntat joi Ministerul Apararii chinez, citat de dpa. Informatia despre exercitiul…

- Lansata in 2013, initiativa denumita oficial "Centura si Drumul" ("Belt and Road") este menita sa amelioreze legaturile dintre Asia, Europa si Africa. Ea prevede in special finantarea de infrastructuri terestre si maritime in valoare de peste 1.000 de miliarde de dolari. Proiectul a starnit…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un se va deplasa in Rusia la sfarsitul lunii aprilie pentru un summit bilateral cu presedintele Vladimir Putin, a anuntat Kremlinul, intr-un comunicat, transmit AFP si Reuters. 'La invitatia lui Vladimir Putin (...) Kim Jong Un se va deplasa in Rusia pentru o vizita…

- Secretarul de Stat al SUA, Mike Pompeo, este așteptat sa participe la reuniunea Consiliului Arctic din 6 mai, în Finlanda, într-o demonstrație de angajament a Washingtonului fața de regiune, pe fondul preocuparii în creștere a SUA cu privire la interesele Chinei, a declarat vineri…