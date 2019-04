Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justiției din Germania, Katarina Barley, a participat la intalnirea cu reprezentanții presei internaționale din Berlin. Katarina Barley este și candidata de frunte a social-democraților germani (SPD) la europarlamentare. Ea a condamnat cu fermitate politica PSD din Romania, informeaza Deutsche…

- La Berlin circula zvonul ca ministrul Apararii, Ursula von der Leyen (CDU), ar cocheta cu demisia. O cauza ar putea fi scaderea bugetului pentru Aparare, planificata de ministrul de Finanțe pentru urmatorii patru ani, contrar angajamentelor luate de von der Leyen, fața de NATO și americani. O alta cauza…

- O fuziune intre Deutsche Bank si rivala sa Commerzbank ar putea avea ca rezultat pe termen lung concedierea a 30.000 de angajati, a afirmat Jan Duscheck, reprezentat al sindicatului Verdi si membru al Consiliului de supraveghere de la Deutsche Bank. Pe plan global cele doua banci au aproximativ…

- Deutsche Bank si Commerzbank au confirmat, duminica, faptul ca se afla in negocieri privind o posibila fuziune, un indiciu ca eforturile privind alaturarea celor mai mari creditori din Germania avanseaza, transmite Reuters. Anunţul a venit după întâlnirile separate ale managementului…

- Presedintele interimar auto-proclamat Juan Guaido a solicitat Germaniei acreditarea propriului sau ambasador, transmite dpa, citand informatii transmise joi prin email din partea ministerului de externe de la Berlin, potrivit agerpres.ro.Citește și: SURSE - Liviu Dragnea i-a pregatit intrebarea…

- Germania risca sa inregistreze un deficit bugetar de 25 de miliarde de euro pana in 2023, daca nu restrange cheltuielile, in conditiile in care veniturile din taxe ar urma sa scada, iar salariile in sectorul public sunt in crestere, informeaza cotidianul Bild. Perspectiva unor deficite bugetare ar reprezenta…

