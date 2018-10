Liderul catalan Carles Puigdemont crează un guvern paralel în Belgia Puigdemont creeaza, la un an dupa ce a fugit din Spania, un Guvern paralel in Belgia, pe care separatistii catalani vor sa-l completeze cu un parlament paralel. Acest nou organism urmeaza sa fie o entitate privata, fara un statut oficial, cu scopul de a evita probleme in justitia spaniola, insa urmeaza sa se coordoneze cu Guvernul regional de la Barcelona, potrivit news.ro.



El isi da drept misiune avansarea catre independenta si cautarea unei sustineri in plan international.”Acestui consiliu ii revine (sarcina) sa construiasca Republica fara complexe, intr-un mod mai liber si mai sigur,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

