Liderul Cartel Alfa spune ca in 2019 salariul minim va creste cu 150 de lei. Dancila pregateste HG

Stiri pe aceeasi tema

- Salariul minim va creste gradual in urmatorii patru ani, a afirmat Bogdan Hossu, presedintele Cartel Alfa, precizand ca s-a discutat acest aspect in sedinta de joi a Consiliului National Tripartit, iar Hotararea de Guvern va fi promovata curand.

- Salariul minim va creste cu 150 de lei in anul 2019, conform unui act normativ care urmeaza sa fie elaborat de Guvern, a declarat presedintele Confederatiei Sindicale "Cartel Alfa", Bogdan Hossu, joi, la iesirea de la discutiile purtate cu premierul Viorica Dancila, la Palatul Victoria, in cadrul Consiliului…

- Salariul minim va creste cu 150 de lei in anul 2019, conform unui act normativ care urmeaza sa fie elaborat de Guvern. Vești bune pentru romani: salariul minim ar urma sa creasca cu 150 de lei anul viitor, a afirmat Bogdan Hossu, președintele Confederației Sindicale Cartel Alfa, joi, la ieșirea de la…

- Salariul minim va creste cu 150 de lei in anul 2019, conform unui act normativ care urmeaza sa fie elaborat de Guvern, a declarat presedintele Confederatiei Sindicale "Cartel Alfa", Bogdan Hossu, joi, la iesirea de la discutiile purtate cu premierul Viorica Dancila, la Palatul Victoria, in cadrul Consiliului…

- "A ramas ca sa se faca o hotarare de guvern care sa clarifice salariul minim pe economie incepand de la 1 ianuarie 2019, care va fi probabil 2.050 de lei. (...) Salariul minim va creste la anul cu 150 de lei. E prevazut sa creasca cu 150 de lei brut, de acum pana in 2022, cand trebuie sa ajunga la…

- Anunț important pentru cei care lucreaza la stat. Guvernul condus de Viorica Dancila a luat decizia mult-așteptata de toți bugetarii. Executivul a aprobat un proiect de hotarare potrivit caruia aceștia vor avea mai multe beneficii incepand de anul viitor. Acesta vine și cu o noutate. Guvernul condus…

- "Asa cum s-a decis in urma cu doua saptamani, astazi adoptam o ordonanta de urgenta, prin care stabilim noi masuri de sprijin pentru cei care au avut de suferit din cauza virusului pestei porcine africane. Venim, astfel, in ajutorul persoanelor care isi pierd locurile de munca detinute in societati…

- De la 1 iulie 2018, punctul de pensie crește de la 1.000 lei la 1.100 lei, a anunțat premierul Viorica Dancila in deschiderea sedintei de Guvern. „De la 1 iunie se majoreaza pensiile romanilor. Punctul de pensie crește cu 10 %. De la 1.000 de lei la 1.100 lei. Pensia minim garantata crește cu 23% […]