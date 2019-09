Liderul ALDE Oradea, scrisoare deschisă: Soluţia nu este să dăm afară tot partidul din partid. Solicit convocarea unui congres "Avand in vedere evolutia evenimentelor politice, petrecute in ultima perioada in interiorul ALDE, ma vad nevoit sa iau atitudine si sa ma adresez dumneavoastra – membrilor si simpatizantilor ALDE, alaturi de care am construit acest partid. Am fost determinat sa fac acest demers de discutiile purtate in ultima perioada cu primari, consilieri locali, consilieri judeteni, precum si cu membrii simpli ai ALDE care mi-au adresat urmatoarele intrebari, la care nici eu nu am reusit sa dau un raspuns.

- De ce au fost sanctionati doar membrii Birourilor Politice Teritoriale dupa rezultatul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul ALDE Oradea Dorin Corches adreseaza colegilor sai de partid o scrisoare deschisa, cerand convocarea unui congres, in care ”primarii, consilierii locali, consilierii judeteni, dar si membrii simpli ALDE sa aiba ocazia sa-si spuna punctul de vedere”. El are mai multe intrebari referitoare la situatia…

- ”Avand in vedere evoluția evenimentelor politice, petrecute in ultima perioada in interiorul ALDE, ma vad nevoit sa iau atitudine și sa ma adresez dumneavoastra – membrilor și simpatizanților ALDE, alaturi de care am construit acest partid. Am fost determinat sa fac acest demers de discuțiile…

- În partidul lui Calin Popescu Tariceanu se duc lupte dure pentru putere. Nemulțumiți de decizia unei alianțe cu Victor Ponta, unii lideri ai ALDE ar putea cere convocarea unui Congres extraordinar în care sa îl schimbe pe Tariceanu. Între timp, atât la Senat cât și…

- In Senat au inceput sa circule mai multe nume de potențiali candidați pentru a doua funcție in stat, dupa ce actualul președinte Calin Popescu Tariceanu a anunțat ca va demisiona. In cazul in care președintele Romaniei nu-și poate exercita funcția interimatul la șefia țarii este preluat de președintele…

- Conducerea PSD s-a reunit la Palatul Parlamentului pentru a decide candidatul partidului la alegerile prezidentiale, care urmeaza sa fie validat de catre Congres pe 3 august. Pe ordinea de zi se afla desemnarea candidatului pentru alegerile prezidentiale din toamna, dupa ce, intr-o sedinta anterioara,…

- Conducerea PSD se reuneste marti, la Palatul Parlamentului, pentru a decide candidatul partidului la alegerile prezidentiale, care urmeaza sa fie validat de catre Congres pe 3 august.Astfel, Biroul Permanent al PSD se va intruni incepand cu ora 11,00, iar de la ora 12,00 este programata…

- ​​ALDE îl promoveaza pe Calin Popescu Tariceanu ca fiind principalul cotracandidat al lui Klaus Iohannis. Asta în condițiile în care șeful liberal-democraților este inclus în sondajele partenerilor de Coaliție, însa PSD ar trimite-o pe Viorica Dancila sa se bata în…

- Liderul PRO Romania, Victor Ponta, il susține pe Klaus Iohannis in cursa pentru șefia Consiliului European. Ponta atenționeaza ca șeful Senatului, Calin Popescu Tariceanu, va fi președinte interimar in cazul unei plecari a lui Iohannis."Daca Romania poate sa obtina o functie majora la nivel…