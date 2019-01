Stiri pe aceeasi tema

- Liderul ALDE Europa, Guy Verhofstadt, afirma, joi, intr-o postare pe Facebook, ca Romania preia Presedintia Uniunii Europene intr-un moment critic, fiind in curs mai multe negocieri. In plus, Guy Verhofstadt sustine ca Romania trebuie sa isi indeplineasca angajamentele privind statul de drept si…

- Liderul grupului ALDE din Parlamentul European, Guy Verhofstadt, a declarat, intr-o postare pe contul sau de Facebook, ca in urma intalnirii avute cu presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, cei doi au convenit ca in Romania sa fie...

- Liderul grupului ALDE din Parlamentul European, Guy Verhofstadt, spune, intr-o postare pe Facebook, ca a convenit cu președintele Senatului ca singurul mod de a garanta statul de drept in Romania este implementarea recomandarilor Comisiei de la Venetia."Ieri m-am intalnit cu domnul Tariceanu…

- Liderul ALDE din Parlamentul European, Guy Verhofstadt, a afirmat, joi, ca la intalnire cu presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a stabilit ca toate modificarile facute legislatiei penale de PSD si ALDE sa tina cont de recomandarile Comisiei de la Venetia.

- Guy Verhofstadt, președintele ALDE european, spune ca a "stabilit" cu Calin Popescu-Tariceanu ca "singurul mod de a garanta statul de drept din Romania este implementarea totala și necondiționata a tuturor recomandarilor Comisiei de la Veneția".

- Calin Popescu Tariceanu a avut miercuri o intalnire cu Guy Verhofstadt, liderul ALDE european. Presedintele ALDE Romania a sustinut ca a reusit sa-l convinga pe Verhofstadt ca in Romania nu exista probeme in privinta statului de drept."Se fac 30 de ani de cand ne cunostem si militam impreuna…

- Guy Verhofstadt ii atrage atenția lui Tariceanu ca, daca va alege calea ignorarii recomandarilor Comisiei de la Veneția, inseamna ca majoritatea parlamentara PSD-ALDE iși dorește transformarea Romaniei intr-un stat iliberal.Cele mai importante pasaje din scrisoarea lui Guy Verhofstadt catre…

- Liderul liberal a mai spus, intr-o interventie telefonica la Digi 24, ca inclusiv Codul penal si Codul de procedura penala trebuie sa fie puse in acord cu recomandarile Comisiei de la Venetia, dar si cu deciziile Curtii Constitutionale. 'Am luat decizia de a initia un proiect de lege de modificare…