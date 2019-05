Stiri pe aceeasi tema

- Dupa aproape sase ani in care au incercat sa-si tina relatia secreta, actorii Katie Holmes si Jamie Foxx au aparut pentru prima data impreuna la un eveniment. Se pare ca vedetele au fost nevoite sa se ascunda pana acum din cauza unei clauze stipulate in divortul actritei de Tom Cruise.

- Marti, la Palatul Victoria a avut loc o ceremonie prilejuita de semnarea protocolului de colaborare intre Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni si Ministerul Tineretului si Sportului, pentru organizarea celei de-a XI-a editii a Taberelor ARC. Editia din acest an reuneste peste 3000 de participanti…

- Intrebat care este situatia in partid, Stanescu a raspuns: "Foarte buna". "Cea pe care o stiti, care o stiti dumneavoastra", a afirmat liderul PSD Olt, intrebat si care este relatia sa cu presedintele PSD, Liviu Dragnea. El participa, la Palatul Parlamentului, la o intalnire a lui Dragnea…

- Senatorul Paul Stanescu, presedinte al PSD Olt, a declarat, luni, ca situatia in partid este una "foarte buna", iar relatia sa cu presedintele formatiunii, Liviu Dragnea, este cea pe care presa o cunoaste. Intrebat care este situatia in partid, Stanescu a raspuns: "Foarte buna". "Cea pe care o stiti,…

- In aceasta dimineața, polițiștii de investigare a criminalitatii economice, sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalitații Economice din Inspectoratul General al Poliției Romane, desfașoara 98 de percheziții, in 22 de județe și in Capitala. Perchezițiile au loc pe raza municipiului Bucuresti…

- Peste 75.000 de cereri pentru inscrierea in invatamantul primar pentru anul scolar 2019 – 2020 au fost depuse in prima saptamana de inscriere, cele mai multe in judetele Timis, Suceava si Iasi. In Bucuresti, au fost depuse peste 8.900 de cereri de inscriere. Conform situatiei centralizate…

- Primul val de emigranti armeni a venit la finalul secolului al XII lea in Dobrogea, stabilindu se in judetul Tulcea, la Silistra si Bazargic azi in Bulgaria . Un grup masiv de armeni a venit cu vaporul la Constanta si multi dintre acestia au ramas aici altii s au raspandit in Romania dupa anul 1915,…

- Circa 70% din locurile disponibile in pensiunile turistice din Delta Dunarii sunt deja rezervate pentru perioada sarbatorilor pascale, au anuntat agentii turistici, ei sustinand totodata ca de Paste toate pensiunile vor fi ocupate. "Noi avem un grad de ocupare de aproape 70% in perioada…