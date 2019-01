Stiri pe aceeasi tema

- Un cinematograf din Germania le ofera acces gratuit la film membrilor partidului de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) pentru a viziona ''Lista lui Schindler'', relateaza joi dpa. Oferta a intampinat obiectii din partea sustinatorilor partidului. Cinematograful…

- Premierul britanic Theresa May s-a intalnit marti cu membrii cabinetului sau pentru a analiza posibilitatea ca Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord sa paraseasca Uniunea Europeana fara un acord de retragere, pe fondul unei opozitii puternice in parlament, transmite dpa. ''Nu va…

- Germania nu considera necesar ca Uniunea Europeana sa impuna noi sancțiuni Rusiei atata timp cat eforturile de incetare a escaladarii conflictului ruso-ucrainean continua, a declarat vineri ministrul german de Externe, Heiko Mass, relateaza Reuters.”In momentul de fața cred ca ar fi greșit…

- Germania va sustine acordul ce ar urma sa fie obtinut duminica asupra retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeana si spera ca obiectia Spaniei privind formularea din text legata de controversatul teritoriu britanic Gibraltar va putea fi rezolvata pana atunci, a declarat miercuri cancelarul german…

- Autor: Petru ROMOȘAN Minunea n-a tinut nici macar trei zile. Nici votul impotriva Romaniei din Parlamentul European (au votat impotriva tarii si europarlamentari romani, pretinsi liberali, democrati, „milenaristi” - in fapt, niste cozi de topor ale neosecurismului antinational !), nici raportul MCV…

- Vanzarile de masini noi in Italia au inregistrat in octombrie un declin de 7,4%, in urma introducerii procedurilor mai stricte de testare a poluarii (WLTP), transmite Automotive News Europe, informeaza AGERPRES . Livrarile au scazut luna trecuta la 146.655 unitati, arata datele publicate de Ministerul…

- In orasul Freiburg din sud-vestul Germaniei sunt prevazute luni manifestatii, in urma unui viol care ar fi fost comis de un grup de barbati in majoritate sirieni asupra unei tinere de 18 ani, informeaza dpa, potrivit Agerpres.Formatiunea de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD)…