Liderii Uniunii Europene si-au dat intalnire in octombrie pentru o ampla discutie politica referitoare la viitorul buget al Uniunii pentru 2021-2027, in vederea gasirii unei pozitii comune pana la finalul anului, transmite AFP.



In urma primei zile a summitului de la Bruxelles, liderii europeni au prevazut 'sa faca schimb de puncte de vedere in octombrie 2019, vizand un acord inainte de sfarsitul anului', se arata in concluziile adoptate.



Potrivit unei surse din cadrul presedintie franceze, liderii 'nu au intrat deocamdata in partea dificila negocierilor legata…