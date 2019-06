Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii de Finante din UE nu au reusit, in cursul discutiilor de joi noaptea si vineri, sa ajunga la un acord cu privire la principalele linii ale unui buget al zonei euro si au decis sa continue convorbirile in urmatoarele luni, a declarat pentru Reuters un oficial din zona euro, conform agerpres.ro.…

- La Luxemburg a fost joi spre vineri o noapte lunga. Eurogrupul, respectiv miniștrii de Finanțe ai statelor care au adoptat moneda unica europeana, au reușit sa ajunga la un acord privind un buget propriu al celor 19 state membre ale monedei unice. Devine astfel realitate o ambiție a președintelui Franței,…

- Cele 28 de state membre care formeaza Uniunea Europeana au deja un buget UE comun, care este stabilit odata la sapte ani si este echivalent cu 1% din Venitul National Brut al blocului comunitar. Insa ideea este ca cele 19 state membre ale zonei euro sa aiba un buget separat care sa fie folosit ca…

- Alegerile din 26 mai reprezinta primul scrutin de dupa decizia Marii Britanii de a parasi Uniunea Europeana. Liderii țarilor membre sunt dornici sa rescrie cutumele UE, sa analizeze greșelile și se caute o repoziționare strategica. Marea șansa a țarii noastre este ca, in urma acestor alegeri, sa trimitem…

- Viitorul buget al zonei euro ar urma sa faca parte din urmatorul buget pe termen lung al UE, care va incepe in 2021. Acest buget este destinat sa faca economiile din zona euro mai competitive, in loc sa joace doar un rol de stabilizare in perioadele de criza economica. Marimea bugetului va fi stabilita…

- EUROSTAT: Uniunea Europeana a produs, in 2017, peste 4 milioane de tone de ciocolata. In randul statelor membre, Germania a produs cea mai multa ciocolata (1,3 milioane de tone, sau 32% din totalul productiei de ciocolata din UE), urmata de Italia (0,7 milioane de tone, 18%), Franta si Olanda (ambele…

- Potrivit lui Wopke Hoekstra, Guvernul olandez va participa la bugetul zonei euro, ale carui detalii urmeaza sa fie finalizate in luna iunie, doar daca acesta indeplineste conditiile sale stricte, inclusiv un drept de veto al capitalelor asupra deciziilor privind cheltuielile."Acest subiect…

- Olanda este pregatita sa abandoneze planurile privind crearea unui buget comun al zonei euro, daca acest instrument sustinut de presedintele Frantei, Emmanuel Macron, nu indeplineste cererile guvernului olandez, a declarat ministrul olandez de Finante, Wopke Hoekstra. Wopke Hoekstra a declarat pentru…