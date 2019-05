Stiri pe aceeasi tema

- Tineretul Național Liberal da astazi startul Caravanei TNL, un proiect prin care tinerii și studenții din Romania vor fi informați cu privire la principalele programe europene care le sunt destinate, printre care Erasmus, DiscoverEU, Garanția pentru Tineret, Corpul European de Solidaritate. Proiectul…

- Președintele Klaus Iohannis participa, vineri, in calitate de invitat de onoare, la Conferința „The State of The Union”, organizata de Institutul Universitar European de la Florența, Republica Italiana. Aflata la cea de-a IX-a ediție, conferința are ca tema principala democrația in secolul XXI in Europa,…

- In contextul alegerilor pentru Parlamentul European din 23-26 mai 2019 si al schimbarii la conducerea politica a institutiilor UE pe care o vor antrena acestea, este momentul sa se stabileasca noi orientari de politica si noi prioritati. Intrucat atat prioritatile pe care le stabilim, cat si modul…

- Klaus Iohannis, va participa vineri, 3 mai a.c., in calitate de invitat de onoare, la Conferința „The State of The Union”, organizata de Institutul Universitar European de la Florența, Republica Italiana. Aflata la cea de-a IX-a ediție, conferința are ca tema principala democrația in secolul XXI in…

- Bruxelles, 30 aprilie 2019.Inaintea reuniunii liderilor UE-27 care va avea loc la Sibiu, in Romania, la 9 mai 2019, Comisia Europeana prezinta astazi o serie de recomandari de politica privind modul in care Europa iși poate modela viitorul intr-o lume tot mai nesigura și multipolara. In contextul alegerilor…

- Adunarea Generala a PES activists Romania s-a reunit sambata la Sibiu cu scopul de a discuta despre pregatirile pentru alegerile pentru Parlamentul European dar si pentru a populariza petitia "Pentru crearea unei cetatenii europene" sustinuta de organizatie."Militam pentru o Europa in care nimeni nu…

- Plafonarea obligatorie a fost eliminata și s-a aprobat o convergența progresiva Agro-breaking News de la Bruxelles: astazi, 02 aprilie 2019, Romania și-a impus punctul de vedere in cadrul comisiei AGRI din Parlamentul European cu ocazia votului privind viitoarea Politica Agricola Comuna a Uniunii Europene.…

- Parlamentul European a decis interzicerea obiectelor plastice de unica folosința. Masura va intra in vigoare incepand cu anul 2021. Parlamentul European a votat miercuri interzicerea la nivel european a obiectelor de unica folosinta din plastic, precum paiele, tacamurile si betisoarele pentru curatarea…